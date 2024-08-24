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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 24 августа 2024
Зенит
24.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Спартак
Желтая карточка
Д. Сантос
90'
+5
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
90'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Педро
90'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Клаудиньо
84'
78'
Замена
Маркиньос
️️️️
Х. Медина
70'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Денисов
70'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Н. Умяров
65'
Желтая карточка
Д. Денисов
Вторая желтая
С. Эракович
62'
Желтая карточка
Д. Сантос
56'
Замена
Н. Алип
️️️️
С. Волков
46'
46'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
О. Рябчук
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Мостовой
46'
39'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
К. Мартинс
36'
Желтая карточка
Н. Умяров
34'
Желтая карточка
Х. Медина
12'
Желтая карточка
К. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ЦП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
82
Волков
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Кассьерра
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
28
Медина
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
33
Клаудиньо
4
Горшков
4
Горшков
33
Клаудиньо
82
Волков
28
Алип
28
Алип
82
Волков
77
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
28
Медина
10
Маркиньос
10
Маркиньос
28
Медина
97
Денисов
23
Чернов
23
Чернов
97
Денисов
5
Рябчук
26
Хлусевич
26
Хлусевич
5
Рябчук
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
Остались в запасе
Зенит
Спартак
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
25
Офсайды
1
0
Количество передач
417
505
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Черданцев, Богданов)
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