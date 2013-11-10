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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 10 ноября 2013
Спартак
10.11.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
4 : 2
Завершен
Зенит
33'
Ю. Мовсисян
44'
Ю. Мовсисян
48'
Ю. Мовсисян
83'
Д. Глушаков
6'
А. Кержаков
64'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
90'
+3
Желтая карточка
А. Анюков
Замена
П. Яковлев
️️️️
Э. МакГиди
86'
85'
Желтая карточка
Халк
ГОЛ! 4:2!
Д. Глушаков
83'
82'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Кришито
79'
Желтая карточка
Л. Нету
77'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Сухи
️️️️
К. Чельстрем
71'
64'
ГОЛ! 3:2!
Халк
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
58'
Травма
Ю. Мовсисян
57'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Т. Коста
48'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мовсисян
44'
40'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Ломбертс
39'
Травма
Н. Ломбертс
Желтая карточка
С. Паршивлюк
35'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Д. Глушаков
33'
Желтая карточка
Э. МакГиди
26'
19'
Пенальти не реализован!
Халк
Желтая карточка
Т. Коста
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Кришито
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
5
Кариока
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4-4-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
5
Кариока
18
Паршивлюк
8
Коста
4
Чельстрем
88
Глушаков
23
Озбилиз
46
МакГиди
14
Мовсисян
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
15
Губочан
4
Кришито
28
Витсель
18
Зырянов
20
Файзулин
7
Халк
28
Аршавин
11
Кержаков
4
Чельстрем
17
Сухи
17
Сухи
4
Чельстрем
46
МакГиди
91
Яковлев
91
Яковлев
46
МакГиди
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
6
Ломбертс
13
Нету
13
Нету
6
Ломбертс
28
Аршавин
8
Смольников
8
Смольников
28
Аршавин
4
Кришито
44
Тимощук
44
Тимощук
4
Кришито
Остались в запасе
Спартак
Зенит
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спартак - Зенит
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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