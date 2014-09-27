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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 27 сентября 2014
Зенит
27.09.2014, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
90'
+4
Замена
П. Эберт
️️️️
К. Промес
Замена
А. Аршавин
️️️️
О. Шатов
88'
87'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
Д. Кришито
85'
81'
Замена
Т. Коста
️️️️
Ромуло
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Файзулин
80'
Замена
А. Витсель
️️️️
Данни
75'
Желтая карточка
В. Файзулин
72'
66'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
С. Таски
42'
Желтая карточка
А. Дзюба
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
20
Файзулин
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
4-2-2-1-1
32
Ребров
34
Макеев
35
Таски
2
Инсаурральде
18
Паршивлюк
27
Ромуло
4
Чельстрем
14
Хурадо
23
Комбаров
10
Промес
22
Дзюба
10
Данни
28
Витсель
28
Витсель
10
Данни
20
Файзулин
28
Могилевец
28
Могилевец
20
Файзулин
27
Шатов
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Шатов
35
Таски
30
Карлос
30
Карлос
35
Таски
10
Промес
20
Эберт
20
Эберт
10
Промес
27
Ромуло
8
Коста
8
Коста
27
Ромуло
Остались в запасе
Зенит
Спартак
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Зенит - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:10 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 18:10 (прямая)
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