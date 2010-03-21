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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 21 марта 2010
Зенит
21.03.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
89'
Н. Ломбертс
13'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
+2
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ! 1:1!
Н. Ломбертс
Пас отдал
А. Розина
Желтая карточка
А. Кержаков
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
К. Зырянов
️️️️
И. Денисов
Замена
Джано
️️️️
Алекс
Замена
А. Розина
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
Р. Широков
13'
ГОЛ! 0:1!
Веллитон
Пас отдал
М. Сухи
Травма
С. Джанаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ОП
12
Алекс
АП
80
Ибсон
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-2-3-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
9
Хусти
10
Данни
34
Быстров
11
Кержаков
4-1-1-2-2
35
Джанаев
34
Макеев
17
Сухи
25
Йиранек
18
Паршивлюк
34
Сабитов
80
Ибсон
91
Яковлев
12
Алекс
39
Ари
11
Веллитон
27
Денисов
18
Зырянов
18
Зырянов
27
Денисов
34
Быстров
27
Розина
27
Розина
34
Быстров
9
Хусти
27
Лазович
27
Лазович
9
Хусти
91
Яковлев
30
Кудряшов
30
Кудряшов
91
Яковлев
12
Алекс
7
Джано
7
Джано
12
Алекс
Остались в запасе
Зенит
Спартак
23
Дмитрий Бородин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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