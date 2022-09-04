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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 04 сентября 2022
Спартак
04.09.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
21'
А. Соболев
48'
Д. Ловрен
60'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Зенит
Желтая карточка
Г. Джикия
90'
+7
90'
+5
Замена
Н. Алип
️️️️
Вендел
Желтая карточка
М. Рыбус
89'
80'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Малком
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
71'
66'
Замена
Клаудиньо
️️️️
М. Кассьерра
66'
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Мостовой
Замена
Д. Пруцев
️️️️
К. Мартинс
64'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Д. Денисов
63'
Травма
К. Мартинс
63'
62'
Желтая карточка
Родригао
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Мостовой
Пас отдал
Малком
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Игнатов
52'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Литвинов
52'
Травма
Р. Литвинов
50'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ловрен
42'
Желтая карточка
Вендел
Желтая карточка
К. Промес
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
К. Мартинс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-1-2-1
98
Максименко
23
Чернов
14
Джикия
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
26
Хлусевич
47
Зобнин
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
5
Родригао
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
77
Мостовой
9
Кассьерра
97
Денисов
31
Рыбус
31
Рыбус
97
Денисов
68
Литвинов
18
Умяров
18
Умяров
68
Литвинов
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
8
Игнатов
17
Кейта
17
Кейта
8
Игнатов
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
8
Вендел
28
Алип
28
Алип
8
Вендел
10
Малком
77
Бакаев
77
Бакаев
10
Малком
9
Кассьерра
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
77
Мостовой
33
Сергеев
33
Сергеев
77
Мостовой
Остались в запасе
Спартак
Зенит
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
31
Густаво Мантуан
ПЗ
71
Даниил Одоевский
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
71
Даниил Одоевский
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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