Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 16 марта 2008
Зенит
16.03.2008, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
Булыгин В. (Волгоград)
Степанищев В. (Воронеж)
Делегат:
А.Савкин (Балашиха)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
22500
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Спартак
Opta выявила закономерность, которая сулит «Спартаку» чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:46
6
Боярский назвал россиянина из «Зенита», который лучше Батракова
Вчера, 23:25
13
Ветеран «Спартака» – Максименко: «Не делай таких вещей, надо голову подключать»
Вчера, 22:47
1
Тихонов назвал действующего игрока «Спартака», который попал бы в основу клуба в 90-х
Вчера, 20:55
9
Круговой – о невызове Глушенкова в сборную: «То, что было в раздевалке, остается там»
Вчера, 20:48
8
Боярский назвал россиянина из «Зенита», который лучше Батракова
Вчера, 23:25
13
Круговой – о невызове Глушенкова в сборную: «То, что было в раздевалке, остается там»
Вчера, 20:48
8
«Динамо» подозревает, что Карпин специально не вызвал Глушенкова и Соболева в сборную
Вчера, 20:14
8
Агент подробно рассказал о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 19:07
5
Семин знает, что не так с Глушенковым
Вчера, 18:46
5
Opta выявила закономерность, которая сулит «Спартаку» чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:46
6
Ветеран «Спартака» – Максименко: «Не делай таких вещей, надо голову подключать»
Вчера, 22:47
1
Тихонов назвал действующего игрока «Спартака», который попал бы в основу клуба в 90-х
Вчера, 20:55
9
В игре спартаковца Максименко обнаружили серьезный изъян
Вчера, 17:19
7
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
Вчера, 13:53
17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+