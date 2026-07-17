Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Женис» – «Улытау»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026

17 июля 2026 10:17
Женис - Улытау
18 июл. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
Сделать ставку

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Женис» и «Улытау» пройдет 18 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена». Хозяева занимают восьмое место с 21 очком, а гости – шестое с 26 очками, при этом обе команды имеют нестабильные результаты в последних турах. Сможет ли «Женис» продолжить победную поступь после выездного успеха над «Иртыш Павлодар», или «Улытау» возьмет реванш за недавнее поражение и подтвердит свой статус команды из верхней половины таблицы?

Кто победит в матче

«Женис» подходит к игре с невысокой результативностью: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда одержала победу над «Иртыш Павлодар» (1:0) в прошлом туре, прервав серию из двух матчей без побед, но до этого уступила «Астане» (0:1) и сыграла вничью с ней же (2:2). Лучший бомбардир Адилио забил всего четыре гола в 20 матчах, что говорит о низкой атакующей эффективности. Домашний стадион и недавняя победа могут добавить уверенности, однако в очной встрече этого сезона «Женис» уступил «Улытау» (1:2), что создает определенное психологическое давление.

«Улытау» демонстрирует схожую статистику: три гола в пяти матчах (0,6 за игру) и три пропущенных (0,6). Команда обыграла «Кайсар» (1:0) в прошлом туре, прервав серию из двух поражений подряд (от «Ордабасы» – дважды), и показывает крайне низкую результативность. Лучший бомбардир Георгий Бугулов забил всего три гола в 16 матчах, что отражает общую проблему с реализацией моментов. Гости имеют преимущество в очных встречах – в этом сезоне они уже обыграли «Женис» со счетом 2:1, что дает им психологический козырь, однако их выездная игра нестабильна.

Итоговый вывод: Обе команды испытывают проблемы в атаке и редко забивают больше одного гола за матч, а их очные встречи в последнее время завершаются с минимальным преимуществом. Учитывая равенство сил и отсутствие явного фаворита, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая устроит обе команды. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Женис» и «Улытау» имеют практически идентичные показатели в последних матчах – обе команды забивают менее гола за игру и редко пропускают больше одного. В очных встречах преимущество на стороне «Улытау», который выиграл в последней игре 2:1, однако в гостях они часто теряют очки. Учитывая невысокую результативность обеих сторон, ничья выглядит закономерным исходом.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
4
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Улытау
2 : 1
14.06.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Женис
2 : 0
05.07.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Улытау
1 : 1
30.03.2025
Женис

Прогноз на победителя

«Женис» и «Улытау» показывают похожий уровень игры, имеют проблемы с реализацией, а их очные встречи обычно проходят в упорной борьбе. Учитывая, что обе команды не склонны рисковать, а ничья сохранит их турнирные позиции, наиболее вероятным исходом является ничейный результат. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Женис» и «Улытау» состоится 18 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Женис» – «Улытау»: смотреть онлайн

3.10
Ничья
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Улытау Женис
Другие прогнозы
18.07.2026
01:30
2.15
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия - Шапекоэнсе
победа «Баии» с форой (-1,5)
18.07.2026
02:00
1.95
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол - Гремио
Победа «Мирассола»
18.07.2026
02:00
4.20
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе - Брагантино
Победа «Брагантино»
18.07.2026
15:00
4.10
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Окжетпес - Жетысу
победа «Жетысу»
18.07.2026
16:00
3.10
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис - Улытау
Ничья
18.07.2026
16:00
2.30
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кызыл-Жар - Тобол
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+