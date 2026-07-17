Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Женис» и «Улытау» пройдет 18 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена». Хозяева занимают восьмое место с 21 очком, а гости – шестое с 26 очками, при этом обе команды имеют нестабильные результаты в последних турах. Сможет ли «Женис» продолжить победную поступь после выездного успеха над «Иртыш Павлодар», или «Улытау» возьмет реванш за недавнее поражение и подтвердит свой статус команды из верхней половины таблицы?

Кто победит в матче

«Женис» подходит к игре с невысокой результативностью: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда одержала победу над «Иртыш Павлодар» (1:0) в прошлом туре, прервав серию из двух матчей без побед, но до этого уступила «Астане» (0:1) и сыграла вничью с ней же (2:2). Лучший бомбардир Адилио забил всего четыре гола в 20 матчах, что говорит о низкой атакующей эффективности. Домашний стадион и недавняя победа могут добавить уверенности, однако в очной встрече этого сезона «Женис» уступил «Улытау» (1:2), что создает определенное психологическое давление.

«Улытау» демонстрирует схожую статистику: три гола в пяти матчах (0,6 за игру) и три пропущенных (0,6). Команда обыграла «Кайсар» (1:0) в прошлом туре, прервав серию из двух поражений подряд (от «Ордабасы» – дважды), и показывает крайне низкую результативность. Лучший бомбардир Георгий Бугулов забил всего три гола в 16 матчах, что отражает общую проблему с реализацией моментов. Гости имеют преимущество в очных встречах – в этом сезоне они уже обыграли «Женис» со счетом 2:1, что дает им психологический козырь, однако их выездная игра нестабильна.

Итоговый вывод: Обе команды испытывают проблемы в атаке и редко забивают больше одного гола за матч, а их очные встречи в последнее время завершаются с минимальным преимуществом. Учитывая равенство сил и отсутствие явного фаворита, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая устроит обе команды. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Женис» и «Улытау» имеют практически идентичные показатели в последних матчах – обе команды забивают менее гола за игру и редко пропускают больше одного. В очных встречах преимущество на стороне «Улытау», который выиграл в последней игре 2:1, однако в гостях они часто теряют очки. Учитывая невысокую результативность обеих сторон, ничья выглядит закономерным исходом.

Прогноз на победителя

«Женис» и «Улытау» показывают похожий уровень игры, имеют проблемы с реализацией, а их очные встречи обычно проходят в упорной борьбе. Учитывая, что обе команды не склонны рисковать, а ничья сохранит их турнирные позиции, наиболее вероятным исходом является ничейный результат. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Женис» и «Улытау» состоится 18 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.