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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 26 сентября 2015
Спартак
26.09.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
6'
З. Луиш
69'
И. Попов
25'
Халк
86'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
90'
+1
Замена
Д. Кришито
️️️️
Халк
86'
ГОЛ! 2:2!
А. Дзюба
83'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Анюков
Замена
А. Озбилиз
️️️️
З. Луиш
77'
Замена
К. Комбаров
️️️️
С. Паршивлюк
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Попов
69'
Замена
А. Зотов
️️️️
Р. Широков
46'
42'
Желтая карточка
Данни
25'
ГОЛ! 1:1!
Халк
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
27
Ромуло
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
16
Боккетти
35
Таски
23
Комбаров
15
Широков
34
Макеев
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
29
Зе Луиш
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
27
Шатов
27
Витсель
7
Халк
10
Данни
22
Дзюба
18
Паршивлюк
9
Комбаров
9
Комбаров
18
Паршивлюк
15
Широков
21
Зотов
21
Зотов
15
Широков
29
Зе Луиш
23
Озбилиз
23
Озбилиз
29
Зе Луиш
7
Халк
4
Кришито
4
Кришито
7
Халк
22
Анюков
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Анюков
Остались в запасе
Спартак
Зенит
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
27
Ромуло
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
27
Ромуло
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Спартак - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Дополнительные помощники:
Березнев Дмитрий (Ростов-на-Дону)
Усачев Роман (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Разинский Александр (Москва)
Инспектор:
Колобаев Александр (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Россия 2
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