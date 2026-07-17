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«Баия» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 4 тура Высшей лиги Бразилии 2026

17 июля 2026 9:58
Баия - Шапекоэнсе
18 июл. 2026, суббота 01:30 | Бразилия. Серия А, 4 тур
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2.15
победа «Баии» с форой (-1,5)
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Матч 4 тура Высшей лиги Бразилии между «Баия» и «Шапекоэнсе» пройдет 18 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова». Хозяева находятся в верхней части таблицы на шестом месте и демонстрируют стабильную результативность, забивая в шести последних матчах подряд. Гости замыкают турнирную таблицу, имеют серию из трех поражений и пропускают в одиннадцати последних встречах. Сможет ли аутсайдер прервать свою неудачную серию и дать бой фавориту, или «Баия» уверенно продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы на домашнем стадионе?

Кто победит в матче

Сборная «Баия» подходит к игре в отличной форме: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в шести последних матчах чемпионата подряд, но при этом пропускает в девяти последних, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. Лучший бомбардир Лусиано оформил восемь голов в 22 матчах, и его взаимодействие с партнерами остается главным козырем хозяев. В прошлом туре «Баия» уверенно обыграла «Ботафого» (2:1), подтвердив свои атакующие способности. В очных встречах с «Шапекоэнсе» у хозяев нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы при одном поражении и двух ничьих, но домашняя поддержка и текущая форма дают им серьезное преимущество.

«Шапекоэнсе» подходит к игре с крайне неубедительной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда проигрывает в трех последних матчах и пропускает в одиннадцати последних, что говорит о системных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Марсиньо забил шесть голов в 30 матчах, но его усилий недостаточно, чтобы компенсировать слабость защиты. В прошлом туре «Шапекоэнсе» уступила «Палмейрасу» (0:1) и в целом показывает крайне нестабильные результаты. В очных встречах с «Баия» у гостей нет преимущества, а их выездные игры практически всегда заканчиваются поражениями.

Итоговый вывод: «Баия» имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и текущей форме, тогда как «Шапекоэнсе» переживает кризис и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и домашнее поле, победа хозяев выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Баия».

Форма и история личных встреч

«Баия» забивает в шести последних матчах и стабильно набирает очки, тогда как «Шапекоэнсе» проигрывает в трех последних и пропускает в одиннадцати. В очных встречах команды обмениваются победами, но текущая форма и домашнее преимущество хозяев делают их явными фаворитами. Учитывая разницу в классе, победа «Баия» выглядит практически гарантированной.

Личные встречи
30% (3)
40% (4)
30% (3)
10
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
0.7
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
3 : 0
25.10.2021
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
04.07.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
1 : 1
07.11.2019
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
28.07.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
1 : 0
05.11.2018
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
20.07.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
0 : 1
27.11.2017
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
03.08.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
0 : 1
12.10.2014
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
01.06.2014
Баия
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Составы команд
Не сыграют
Баия
Точно не сыграют
LÃ©o
ЦФ
Лучано Джуба
ЛАЗ
Шапекоэнсе
Точно не сыграют
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
Robert Santos
ЦФ
Victor Caetano
ЦЗ
Андерсон Пайшао
ВР
João Paulo
ЦФ
Max
ЦФ

Прогноз на победителя

«Баия» находится в отличной форме, забивая в каждом матче и имея преимущество домашнего поля, тогда как «Шапекоэнсе» переживает кризис, проигрывая в трех последних матчах и регулярно пропуская. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Баия» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Баия» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Высшей лиги Бразилии между «Баия» и «Шапекоэнсе» состоится 18 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Баия» – «Шапекоэнсе»: смотреть онлайн

2.15
победа «Баии» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Баия
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18.07.2026
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