Матч 4 тура Высшей лиги Бразилии между «Баия» и «Шапекоэнсе» пройдет 18 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова». Хозяева находятся в верхней части таблицы на шестом месте и демонстрируют стабильную результативность, забивая в шести последних матчах подряд. Гости замыкают турнирную таблицу, имеют серию из трех поражений и пропускают в одиннадцати последних встречах. Сможет ли аутсайдер прервать свою неудачную серию и дать бой фавориту, или «Баия» уверенно продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы на домашнем стадионе?

Кто победит в матче

Сборная «Баия» подходит к игре в отличной форме: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в шести последних матчах чемпионата подряд, но при этом пропускает в девяти последних, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. Лучший бомбардир Лусиано оформил восемь голов в 22 матчах, и его взаимодействие с партнерами остается главным козырем хозяев. В прошлом туре «Баия» уверенно обыграла «Ботафого» (2:1), подтвердив свои атакующие способности. В очных встречах с «Шапекоэнсе» у хозяев нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы при одном поражении и двух ничьих, но домашняя поддержка и текущая форма дают им серьезное преимущество.

«Шапекоэнсе» подходит к игре с крайне неубедительной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда проигрывает в трех последних матчах и пропускает в одиннадцати последних, что говорит о системных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Марсиньо забил шесть голов в 30 матчах, но его усилий недостаточно, чтобы компенсировать слабость защиты. В прошлом туре «Шапекоэнсе» уступила «Палмейрасу» (0:1) и в целом показывает крайне нестабильные результаты. В очных встречах с «Баия» у гостей нет преимущества, а их выездные игры практически всегда заканчиваются поражениями.

Итоговый вывод: «Баия» имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и текущей форме, тогда как «Шапекоэнсе» переживает кризис и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и домашнее поле, победа хозяев выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Баия».

Форма и история личных встреч

«Баия» забивает в шести последних матчах и стабильно набирает очки, тогда как «Шапекоэнсе» проигрывает в трех последних и пропускает в одиннадцати. В очных встречах команды обмениваются победами, но текущая форма и домашнее преимущество хозяев делают их явными фаворитами. Учитывая разницу в классе, победа «Баия» выглядит практически гарантированной.

Прогноз на победителя

«Баия» находится в отличной форме, забивая в каждом матче и имея преимущество домашнего поля, тогда как «Шапекоэнсе» переживает кризис, проигрывая в трех последних матчах и регулярно пропуская. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Баия» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Баия» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Высшей лиги Бразилии между «Баия» и «Шапекоэнсе» состоится 18 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.