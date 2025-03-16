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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 16 марта 2025
Спартак
16.03.2025, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
45+2'
К. Мартинс
90'
К. Мартинс
83'
Л. Энрике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Зенит
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Э. Барко
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Эракович
ГОЛ! 2:1!
К. Мартинс
Пас отдал
Д. Денисов
90'
Замена
П. Солари
️️️️
Т. Бонгонда
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
Л. Энрике
Пас отдал
А. Мостовой
Желтая карточка
К. Мартинс
82'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Угальде
80'
79'
Замена
А. Соболев
️️️️
Г. Мантуан
79'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
В. Барриос
Желтая карточка
О. Рябчук
73'
68'
Замена
О. Мимович
️️️️
М. Кассьерра
68'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Глушенков
53'
Желтая карточка
Л. Энрике
ГОЛ! 1:0!
К. Мартинс
45'
+2
Желтая карточка
Н. Умяров
31'
Желтая карточка
С. Бабич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-2-1-3
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
14
Зделар
5
Барриос
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
32
Гонду
5
Барко
25
Пруцев
25
Пруцев
5
Барко
10
Бонгонда
7
Солари
7
Солари
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
5
Барриос
4
Горшков
4
Горшков
5
Барриос
9
Кассьерра
77
Мимович
77
Мимович
9
Кассьерра
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
31
Мантуан
7
Соболев
7
Соболев
31
Мантуан
Остались в запасе
Спартак
Зенит
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
4
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
18
Офсайды
2
0
Количество передач
396
431
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунёв
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Меламед)
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