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«Кызыл-Жар» – «Тобол»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026

17 июля 2026 10:01
Кызыл-Жар - Тобол
18 июл. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Тобола»
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Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жар» и «Тобол» пройдет 18 июля 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай». Хозяева находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд и 12 пропущенных в пяти последних матчах. «Тобол», напротив, набрал ход, одержав победу в прошлом туре и демонстрируя стабильную результативность. Сможет ли «Кызыл-Жар» прервать свою ужасную серию и дать бой сопернику, или «Тобол» продолжит свое восхождение по таблице и добьется победы?

Кто победит в матче

«Кызыл-Жар» подходит к игре с катастрофической статистикой: два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 12 пропущенных (2,4). Команда проигрывает в пяти последних матчах и пропускает в шести последних, что говорит о полном развале как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил семь голов в 18 матчах, но в последнее время команда практически не создает моментов. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что в очных встречах с «Тоболом» у «Кызыл-Жара» отрицательный баланс – за последние пять матчей они проиграли трижды при одной ничьей и одной победе, а в последней встрече уступили 0:2.

«Тобол» подходит к игре с более убедительной статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда обыграла «Окжетпес» (3:1) в прошлом туре и демонстрирует стабильную результативность. Лучший бомбардир Жаслан Жумашев оформил семь голов в 17 матчах, и его игра остается ключевым фактором в атаке. В очных встречах с «Кызыл-Жаром» «Тобол» имеет преимущество – три победы, одна ничья и одно поражение в пяти последних матчах, включая победу 2:0 в этом сезоне. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: «Тобол» имеет подавляющее преимущество в текущей форме, атакующей эффективности и истории личных встреч, тогда как «Кызыл-Жар» находится в глубочайшем кризисе. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа гостей выглядит безальтернативной. Наш прогноз – победа «Тобола».

Форма и история личных встреч

«Кызыл-Жар» проигрывает в пяти последних матчах и пропускает в шести последних, тогда как «Тобол» забивает почти два гола за игру и имеет преимущество в очных встречах – три победы в пяти последних матчах, включая победу 2:0 в текущем сезоне. Учитывая разницу в форме, «Тобол» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
13% (2)
13% (2)
75% (12)
7
Забитых мячей
26
0.44
В среднем за матч
1.63
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
2 : 0
13.06.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
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Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
04.05.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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1 : 2
11.08.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
31.03.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
27.09.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
03.06.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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1 : 3
26.06.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
2 : 0
17.03.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
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17.10.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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19.05.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
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0 : 1
08.11.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
2 : 0
12.09.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Тобол
3 : 0
11.11.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
0 : 1
31.05.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
01.04.2018
Тобол
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Прогноз на победителя

«Тобол» демонстрирует стабильную атаку и играет против команды, которая пропускает в среднем более двух голов за матч, тогда как «Кызыл-Жар» не может найти свою игру и редко забивает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Тобола» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жар» и «Тобол» состоится 18 июля 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Кызыл-Жар» – «Тобол»: смотреть онлайн

2.30
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Тобол Кызыл-Жар
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Победа «Тобола»
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