Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жар» и «Тобол» пройдет 18 июля 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай». Хозяева находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд и 12 пропущенных в пяти последних матчах. «Тобол», напротив, набрал ход, одержав победу в прошлом туре и демонстрируя стабильную результативность. Сможет ли «Кызыл-Жар» прервать свою ужасную серию и дать бой сопернику, или «Тобол» продолжит свое восхождение по таблице и добьется победы?

Кто победит в матче

«Кызыл-Жар» подходит к игре с катастрофической статистикой: два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 12 пропущенных (2,4). Команда проигрывает в пяти последних матчах и пропускает в шести последних, что говорит о полном развале как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил семь голов в 18 матчах, но в последнее время команда практически не создает моментов. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что в очных встречах с «Тоболом» у «Кызыл-Жара» отрицательный баланс – за последние пять матчей они проиграли трижды при одной ничьей и одной победе, а в последней встрече уступили 0:2.

«Тобол» подходит к игре с более убедительной статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда обыграла «Окжетпес» (3:1) в прошлом туре и демонстрирует стабильную результативность. Лучший бомбардир Жаслан Жумашев оформил семь голов в 17 матчах, и его игра остается ключевым фактором в атаке. В очных встречах с «Кызыл-Жаром» «Тобол» имеет преимущество – три победы, одна ничья и одно поражение в пяти последних матчах, включая победу 2:0 в этом сезоне. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: «Тобол» имеет подавляющее преимущество в текущей форме, атакующей эффективности и истории личных встреч, тогда как «Кызыл-Жар» находится в глубочайшем кризисе. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа гостей выглядит безальтернативной. Наш прогноз – победа «Тобола».

Форма и история личных встреч

«Кызыл-Жар» проигрывает в пяти последних матчах и пропускает в шести последних, тогда как «Тобол» забивает почти два гола за игру и имеет преимущество в очных встречах – три победы в пяти последних матчах, включая победу 2:0 в текущем сезоне. Учитывая разницу в форме, «Тобол» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

«Тобол» демонстрирует стабильную атаку и играет против команды, которая пропускает в среднем более двух голов за матч, тогда как «Кызыл-Жар» не может найти свою игру и редко забивает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Тобола» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жар» и «Тобол» состоится 18 июля 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.