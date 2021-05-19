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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кызыл-Жар
Тобол - Кызыл-Жар: обзор матча 19 мая 2021
Тобол
19.05.2021, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
63'
Н. Николич
77'
С. Мужиков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Кызыл-Жар
Замена
С. Абилгазы
️️️️
Д. Мирошниченко
89'
Замена
Р. Асранкулов
️️️️
Р. Валиуллин
88'
Замена
C. Fonseca
️️️️
Ж. Манзорро
85'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
С. Жарынбетов
84'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Н. Николич
84'
82'
Замена
А. Черединов
️️️️
D. Alves
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Мужиков
77'
77'
Замена
A. Bekbaev
️️️️
Д. Шмидт
76'
Красная карточка
М. Лобанцев
73'
Желтая карточка
Н. Даиров
69'
Замена
N. Obradović
️️️️
A. Saparov
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
63'
50'
Желтая карточка
D. Alves
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
77
Тони Силва
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
24
Пабло Подио
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
7
D. Alves
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Кызыл-Жар
25
Руслан Есимов
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
70
Almat Bekbaev
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
98
Nemanja Obradović
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Мокин
55
Аманович
22
Марочкин
2
Малый
77
Мирошниченко
29
Жарынбетов
9
Валиуллин
7
Мужиков
17
Манзорро
23
Николич
77
Силва
3-2-2-1-2
22
Лобанцев
5
Каршакевич
6
Касым
3
Мурачев
15
Шмидт
3
Даиров
24
Подио
7
Драченко
7
Мульдинов
0
7
17
Манзорро
0
0
17
Манзорро
29
Жарынбетов
29
Йованчич
29
Йованчич
29
Жарынбетов
9
Валиуллин
3
Асранкулов
3
Асранкулов
9
Валиуллин
77
Мирошниченко
21
Абилгазы
21
Абилгазы
77
Мирошниченко
23
Николич
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
23
Николич
15
Шмидт
70
70
15
Шмидт
7
11
Черединов
11
Черединов
7
0
98
98
0
Остались в запасе
Тобол
Кызыл-Жар
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Бабаян
25
Руслан Есимов
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
Остались в запасе
25
Руслан Есимов
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Тобол - Кызыл-Жар
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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