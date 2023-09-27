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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Тобол
Кызыл-Жар - Тобол: обзор матча 27 сентября 2023
Кызыл-Жар
27.09.2023, среда, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Тобол
70'
Е. Шахов (АГ)
37'
И. Чесноков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Тобол
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Е. Шахов
70'
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Чесноков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
55
Иван Граф
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
9
Борис Смилянич
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
89
D. Bulatovic
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
11
Игор Иванович
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
2-1-3-2-3
55
Граф
4
Шадманов
20
Тапалов
24
Подио
10
Бушман
27
Березкин
14
Саулет
10
Имнадзе
89
1
Бабаханов
9
Смилянич
4-4-1-1
1
Бусурманов
5
Каиров
5
Габараев
90
Семченков
3
Асранкулов
80
Илич
28
Шахов
5
Вукадинович
28
Забелин
17
Чесноков
19
Мркаич
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Тобол
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Младен Веселинович
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Младен Веселинович
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кызыл-Жар - Тобол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
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