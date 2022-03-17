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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кызыл-Жар
Тобол - Кызыл-Жар: обзор матча 17 марта 2022
Тобол
17.03.2022, четверг, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
31'
З. Тошич
73'
А. Тагыберген (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Кызыл-Жар
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
И. Сергеев
79'
74'
Замена
А. Панюков
️️️️
О. Мурачев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Тагыберген
73'
67'
Замена
Д. Шмидт
️️️️
Р. Есимов
67'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
Т. Мульдинов
Замена
Б. Каиров
️️️️
Д. Мирошниченко
63'
62'
Желтая карточка
Р. Есимов
46'
Замена
Ж. Мартинс
️️️️
С. Тихоновский
45'
+2
Желтая карточка
А. Довбня
44'
Желтая карточка
О. Мурачев
Желтая карточка
Ж. Томашевич
36'
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
55
Алекса Аманович
ЦФ
91
Рубен Бригидо
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
18
Дарко Зорич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
1
Дмитрий Непогодов
ВР
47
Владислав Васильев
АП
90
Данияр Семченков
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
5
Багдат Каиров
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
88
Жан Мартинс
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
10
Юрий Бушман
ЦФ
99
Лукас Кардосо
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-1-3-3
35
Мокин
5
Томашевич
22
Марочкин
2
Малый
29
Йованчич
77
Мирошниченко
8
Тагыберген
18
Тошич
37
Сергеев
91
Бригидо
55
Аманович
2-1-5
3
Мурачев
56
Довбня
26
Тихоновский
35
Н'Кололо
5
Каршакевич
7
Мульдинов
12
Коне
25
Есимов
37
Сергеев
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
37
Сергеев
77
Мирошниченко
5
Каиров
5
Каиров
77
Мирошниченко
25
Есимов
15
Шмидт
15
Шмидт
25
Есимов
26
Тихоновский
88
Мартинс
88
Мартинс
26
Тихоновский
7
Мульдинов
10
Бушман
10
Бушман
7
Мульдинов
3
Мурачев
11
Панюков
11
Панюков
3
Мурачев
Остались в запасе
Тобол
Кызыл-Жар
47
Владислав Васильев
АП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Владимир Логиновский
ВР
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
24
Пабло Подио
ЦФ
99
Лукас Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
47
Владислав Васильев
АП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
24
Пабло Подио
ЦФ
99
Лукас Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Тобол - Кызыл-Жар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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