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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Тобол
Кызыл-Жар - Тобол: обзор матча 26 июня 2022
Кызыл-Жар
26.06.2022, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Тобол
22'
Ж. Мартинс
6'
Р. Пожег Ванкас
63'
Д. Йованчич (П)
81'
А. Тагыберген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Тобол
84'
Замена
️️️️
И. Сергеев
84'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Р. Бригидо
81'
ГОЛ! 1:3!
А. Тагыберген
Замена
Е. Козлов
️️️️
О. Мурачев
80'
78'
Замена
А. Марочкин
️️️️
Р. Пожег Ванкас
Замена
Р. Есимов
️️️️
Т. Мульдинов
73'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
П. Подио
73'
68'
Замена
С. Мужиков
️️️️
С. Жарынбетов
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Йованчич
43'
Желтая карточка
А. Тагыберген
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мартинс
Пас отдал
Ю. Бушман
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пожег Ванкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
7
Артур Мурза
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
91
Рубен Бригидо
ЦП
37
Игорь Сергеев
ЦФ
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
25
Руслан Есимов
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
17
Альдаир Адилов
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
Тобол
22
Александр Марочкин
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
1
Султан Бусурманов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
2-5-1-3
5
Каршакевич
3
Мурачев
7
Мурза
10
Бушман
88
Мартинс
26
Тихоновский
12
Коне
18
Зорич
22
Лобанцев
24
Подио
7
Мульдинов
4-2-2-2
35
Мокин
5
Каиров
5
Томашевич
2
Малый
55
Аманович
29
Йованчич
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
91
Бригидо
94
Пожег Ванкас
37
Сергеев
7
Мульдинов
25
Есимов
25
Есимов
7
Мульдинов
3
Мурачев
7
Козлов
7
Козлов
3
Мурачев
24
Подио
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
24
Подио
94
Пожег Ванкас
22
Марочкин
22
Марочкин
94
Пожег Ванкас
29
Жарынбетов
7
Мужиков
7
Мужиков
29
Жарынбетов
91
Бригидо
7
Жумашев
7
Жумашев
91
Бригидо
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Тобол
1
Владимир Логиновский
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
17
Альдаир Адилов
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
47
Владислав Васильев
АП
1
Султан Бусурманов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
17
Альдаир Адилов
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
Остались в запасе
47
Владислав Васильев
АП
1
Султан Бусурманов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Александр Москаленко
Статистика матча Кызыл-Жар - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
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