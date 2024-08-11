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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кызыл-Жар
Тобол - Кызыл-Жар: обзор матча 11 августа 2024
Тобол
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Кызыл-Жар
26'
И. Чесноков
43'
Л. Имнадзе
82'
Р. Оспанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Кызыл-Жар
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Оспанов
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
А. Зуев
80'
Замена
Р. Цонев
️️️️
Ц. Мосиашвили
80'
72'
Желтая карточка
Р. Оспанов
71'
Замена
А. Дрльо
️️️️
Р. Бригидо
71'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Д. Йованчич
Замена
П. Эужениу
️️️️
А. Эль-Мессауди
71'
64'
Замена
С. Себай
️️️️
А. Щебетун
61'
Замена
В. Сорокинс
️️️️
М. Хасейн
Замена
Д. Энен
️️️️
Р. Кошта
57'
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Имнадзе
30'
Желтая карточка
У. Жаксыбаев
ГОЛ! 1:0!
И. Чесноков
26'
19'
Желтая карточка
Д. Йованчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
4-2-1-2-1
92
Покатилов
3
Асранкулов
5
Габараев
5
Ндиайе
45
Миладинович
20
Тапалов
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Зуев
17
Чесноков
19
Кошта
2-3-1-3-1
12
Довгаль
8
Жаксыбаев
23
Нижич
8
Хасейн
5
Сабино
29
Йованчич
10
Бушман
91
Бригидо
10
Имнадзе
14
Саулет
25
Щебетун
10
Мосиашвили
7
Цонев
7
Цонев
10
Мосиашвили
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
17
Зуев
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
99
Эужениу
99
Эужениу
11
Эль-Мессауди
8
Хасейн
35
Сорокинс
35
Сорокинс
8
Хасейн
29
Йованчич
8
Оспанов
8
Оспанов
29
Йованчич
91
Бригидо
11
Дрльо
11
Дрльо
91
Бригидо
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
Остались в запасе
Тобол
Кызыл-Жар
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Бейбит Галым
АП
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Тобол - Кызыл-Жар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
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Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
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