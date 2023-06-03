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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кызыл-Жар
Тобол - Кызыл-Жар: обзор матча 03 июня 2023
Тобол
03.06.2023, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
76'
С. Дебле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Кызыл-Жар
89'
Желтая карточка
Е. Тапалов
Замена
А. Сульич
️️️️
М. Вукадинович
81'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
С. Жарынбетов
81'
ГОЛ! 1:0!
С. Дебле
Пас отдал
С. Мужиков
76'
60'
Желтая карточка
Е. Березкин
Замена
Р. Оразов
️️️️
И. Чесноков
59'
59'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
T. Makatsaria
Замена
А. Габараев
️️️️
Б. Каиров
55'
Замена
С. Дебле
️️️️
И. Сергеев
46'
46'
Замена
М. Веселинович
️️️️
А. Черединов
46'
Замена
П. Подио
️️️️
Р. Оспанов
Желтая карточка
Б. Каиров
41'
Желтая карточка
И. Чесноков
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
99
Асмир Сульич
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Серж Дебле
ЦП
10
Бейбит Галым
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Кызыл-Жар
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Младен Веселинович
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
24
Пабло Подио
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Коновалов
22
Марочкин
4
Рогач
30
Младович
5
Каиров
29
Жарынбетов
5
Вукадинович
7
Мужиков
80
Илич
17
Чесноков
37
Сергеев
2-1-3-1-3
25
Степанов
4
Зябко
55
Граф
20
Тапалов
8
Оспанов
10
Бушман
27
Березкин
10
Имнадзе
10
11
Черединов
4
Шадманов
5
Каиров
5
Габараев
5
Габараев
5
Каиров
37
Сергеев
8
Дебле
8
Дебле
37
Сергеев
17
Чесноков
20
Оразов
20
Оразов
17
Чесноков
5
Вукадинович
99
Сульич
99
Сульич
5
Вукадинович
29
Жарынбетов
7
Жумашев
7
Жумашев
29
Жарынбетов
8
Оспанов
24
Подио
24
Подио
8
Оспанов
11
Черединов
10
Веселинович
10
Веселинович
11
Черединов
10
23
Чиканчи
23
Чиканчи
10
Остались в запасе
Тобол
Кызыл-Жар
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
10
Бейбит Галым
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
10
Бейбит Галым
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Остались в запасе
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Тобол - Кызыл-Жар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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