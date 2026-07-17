Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Мирассол» и «Гремио» пройдет 18 июля 2026 года на стадионе «Estádio José Maria de Campos Maia». Хозяева находятся в зоне вылета на 19-м месте с 16 очками, но имеют положительную историю личных встреч с соперником. Гости расположились на 15-й строчке с 21 очком, обладают мощной атакой, но их оборона регулярно пропускает. Сможет ли «Мирассол» воспользоваться домашним полем и историческим преимуществом, чтобы добыть важные очки, или «Гремио» прервет свою неудачную серию и одержит победу на выезде?

Кто победит в матче

«Мирассол» подходит к игре со скромной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда занимает предпоследнее место в таблице, но при этом в очных встречах с «Гремио» имеет преимущество – две победы в двух последних матчах, включая разгром 4:1 в сезоне 2025 года. Домашняя поддержка и удачная история противостояний могут стать ключевыми факторами, несмотря на слабую атаку. Однако их результативность оставляет желать лучшего, и им будет сложно забивать против организованной обороны гостей.

«Гремио» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в трех последних матчах, но пропускает в четырех последних, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Карлос Винисиус оформил 16 голов в 34 матчах, и его результативность остается главным козырем гостей. Однако в очных встречах с «Мирассолом» «Гремио» уступает – два поражения в двух последних матчах, что создает психологическое давление. Гости будут стремиться прервать эту неудачную серию, но их нестабильная защита может позволить сопернику забить.

Итоговый вывод: «Мирассол» имеет преимущество домашнего поля и положительную историю личных встреч, тогда как «Гремио» уступает в надежности обороны и имеет неудачную серию против этого соперника. Учитывая эти факторы, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Мирассола».

Форма и история личных встреч

«Мирассол» имеет положительную историю личных встреч с «Гремио» – две победы в двух последних матчах, включая разгром 4:1. «Гремио», напротив, пропускает в четырех последних матчах и не может победить «Мирассол» уже два матча подряд. Это дает хозяевам психологическое преимущество, несмотря на их низкое турнирное положение.

Прогноз на победителя

«Мирассол» имеет историческое преимущество в очных встречах и играет на домашнем стадионе, тогда как «Гремио» уступает в надежности обороны и не может победить соперника в последних матчах. Учитывая эти факторы, победа «Мирассола» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Мирассола» с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Мирассол» и «Гремио» состоится 18 июля 2026 года на стадионе «Estádio José Maria de Campos Maia» и начнется в 02:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.