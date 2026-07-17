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«Мирассол» – «Гремио»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026

17 июля 2026 9:50
Мирассол - Гремио
18 июл. 2026, суббота 02:00 | Бразилия. Серия А, 19 тур
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1.95
Победа «Мирассола»
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Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Мирассол» и «Гремио» пройдет 18 июля 2026 года на стадионе «Estádio José Maria de Campos Maia». Хозяева находятся в зоне вылета на 19-м месте с 16 очками, но имеют положительную историю личных встреч с соперником. Гости расположились на 15-й строчке с 21 очком, обладают мощной атакой, но их оборона регулярно пропускает. Сможет ли «Мирассол» воспользоваться домашним полем и историческим преимуществом, чтобы добыть важные очки, или «Гремио» прервет свою неудачную серию и одержит победу на выезде?

Кто победит в матче

«Мирассол» подходит к игре со скромной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда занимает предпоследнее место в таблице, но при этом в очных встречах с «Гремио» имеет преимущество – две победы в двух последних матчах, включая разгром 4:1 в сезоне 2025 года. Домашняя поддержка и удачная история противостояний могут стать ключевыми факторами, несмотря на слабую атаку. Однако их результативность оставляет желать лучшего, и им будет сложно забивать против организованной обороны гостей.

«Гремио» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в трех последних матчах, но пропускает в четырех последних, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Карлос Винисиус оформил 16 голов в 34 матчах, и его результативность остается главным козырем гостей. Однако в очных встречах с «Мирассолом» «Гремио» уступает – два поражения в двух последних матчах, что создает психологическое давление. Гости будут стремиться прервать эту неудачную серию, но их нестабильная защита может позволить сопернику забить.

Итоговый вывод: «Мирассол» имеет преимущество домашнего поля и положительную историю личных встреч, тогда как «Гремио» уступает в надежности обороны и имеет неудачную серию против этого соперника. Учитывая эти факторы, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Мирассола».

Форма и история личных встреч

«Мирассол» имеет положительную историю личных встреч с «Гремио» – две победы в двух последних матчах, включая разгром 4:1. «Гремио», напротив, пропускает в четырех последних матчах и не может победить «Мирассол» уже два матча подряд. Это дает хозяевам психологическое преимущество, несмотря на их низкое турнирное положение.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 1
13.09.2025
Мирассол
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио

Составы команд
Не сыграют
Мирассол
Точно не сыграют
Натан Фогаса
ЦФ
Негеба
РФ
Willian Machado
ЦЗ
Гремио
Точно не сыграют
Марлон
ЛЗ
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Thiago Beltrame
ВР

Прогноз на победителя

«Мирассол» имеет историческое преимущество в очных встречах и играет на домашнем стадионе, тогда как «Гремио» уступает в надежности обороны и не может победить соперника в последних матчах. Учитывая эти факторы, победа «Мирассола» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Мирассола» с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Мирассол» и «Гремио» состоится 18 июля 2026 года на стадионе «Estádio José Maria de Campos Maia» и начнется в 02:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Мирассол» – «Гремио»: смотреть онлайн

1.95
Победа «Мирассола»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
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