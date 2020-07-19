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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 19 июля 2020
Зенит
19.07.2020, воскресенье, 18:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Спартак
24'
А. Дзюба (П)
45+3'
Д. Кузяев
45+1'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Спартак
90'
+1
Желтая карточка
С. Жиго
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
90'
Замена
С. Дриусси
️️️️
С. Азмун
90'
Желтая карточка
М. Оздоев
89'
87'
Замена
️️️️
Д. Ларссон
Желтая карточка
Д. Кузяев
80'
80'
Желтая карточка
Г. Джикия
Замена
Й. Осорио
️️️️
В. Караваев
76'
74'
Желтая карточка
Айртон
70'
Замена
️️️️
Н. Умяров
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Сантос
62'
53'
Замена
️️️️
И. Гапонов
ГОЛ! 2:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
Малком
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Пас отдал
З. Бакаев
39'
Желтая карточка
А. Соболев
Желтая карточка
Я. Ракицкий
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
24'
23'
Желтая карточка
И. Гапонов
Желтая карточка
В. Барриос
17'
Желтая карточка
Д. Сантос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПАЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
27
Олег Шатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
5
Барриос
18
Жирков
14
Кузяев
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
3-4-1-2
98
Максименко
95
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
39
Маслов
33
Крал
18
Умяров
6
Айртон
7
Бакаев
17
Ларссон
7
Соболев
15
Караваев
71
Осорио
71
Осорио
15
Караваев
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
3
Дуглас Сантос
21
Оздоев
21
Оздоев
3
Дуглас Сантос
20
Азмун
9
Дриусси
9
Дриусси
20
Азмун
Остались в запасе
Зенит
Спартак
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Зенит - Спартак
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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