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Расписание матчей
Суперкубок России
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 09 июля 2022
Зенит
09.07.2022, суббота, 19:00
Суперкубок России, Финал
4 : 0
Завершен
Спартак
29'
И. Сергеев
34'
Малком
46'
Вендел
90+3'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Спартак
ГОЛ! 4:0!
М. Кассьерра
90'
+3
Желтая карточка
В. Барриос
89'
88'
Желтая карточка
Ш. Николсон
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Сантос
86'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
77'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
77'
76'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Р. Зобнин
76'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Н. Чернов
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Сутормин
69'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
69'
61'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Д. Хлусевич
60'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
57'
Желтая карточка
Н. Чернов
ГОЛ! 3:0!
Вендел
Пас отдал
Клаудиньо
46'
46'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
Д. Сантос
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Д. Кузяев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
28
Алип
78
Чистяков
11
Сутормин
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
3-3-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
14
Джикия
23
Чернов
26
Хлусевич
18
Умяров
31
Рыбус
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
7
Соболев
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
3
Дуглас Сантос
21
Ерохин
21
Ерохин
3
Дуглас Сантос
11
Сутормин
77
Бакаев
77
Бакаев
11
Сутормин
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
23
Чернов
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Чернов
26
Хлусевич
68
Литвинов
68
Литвинов
26
Хлусевич
47
Зобнин
25
Пруцев
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
Остались в запасе
Зенит
Спартак
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
5
Родригао
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
5
Родригао
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Зенит - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR - Cергей Карасев; AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Кирилл Левников
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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