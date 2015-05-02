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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 02 мая 2015
Спартак
02.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
48'
Ромуло
90+1'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Халк
Пас отдал
Д. Кришито
Замена
Ж. Карлос
️️️️
К. Промес
89'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Глушаков
87'
85'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
77'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Витсель
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
В. Кротов
70'
57'
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
П. Эберт
52'
ГОЛ! 1:0!
Ромуло
Пас отдал
П. Эберт
48'
Желтая карточка
С. Таски
20'
17'
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-3-2
32
Ребров
23
Комбаров
18
Паршивлюк
35
Таски
34
Макеев
4
Чельстрем
20
Эберт
88
Глушаков
27
Ромуло
10
Промес
57
Кротов
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
6
Ломбертс
4
Кришито
6
Хави Гарсия
27
Шатов
7
Рязанцев
28
Витсель
10
Данни
7
Халк
10
Промес
30
Карлос
30
Карлос
10
Промес
88
Глушаков
14
Хурадо
14
Хурадо
88
Глушаков
57
Кротов
14
Мовсисян
14
Мовсисян
57
Кротов
7
Рязанцев
28
Аршавин
28
Аршавин
7
Рязанцев
28
Витсель
23
Рондон
23
Рондон
28
Витсель
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
Остались в запасе
Спартак
Зенит
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
91
Данила Ящук
ЦП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Спартак - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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