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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 27 октября 2010
Спартак
27.10.2010, среда, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
89'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
Замена
А. Бухаров
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Зотов
️️️️
Ари
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Комбаров
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Семак
Замена
Ари
️️️️
Джано
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
Данни
17'
Замена
А. Лукович
️️️️
Т. Губочан
16'
Травма
Т. Губочан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
7
Джано
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
39
Ари
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Дикань
59
Иванов
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
7
Шешуков
23
Комбаров
80
Ибсон
46
МакГиди
7
Джано
11
Веллитон
4-1-4-1
30
Жевнов
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
37
Семак
10
Данни
11
Кержаков
34
Макеев
34
Сабитов
34
Сабитов
34
Макеев
Ари
21
Зотов
21
Зотов
Ари
7
Джано
39
Ари
39
Ари
7
Джано
15
Губочан
3
Лукович
3
Лукович
15
Губочан
37
Семак
27
Лазович
27
Лазович
37
Семак
18
Зырянов
11
Бухаров
11
Бухаров
18
Зырянов
Остались в запасе
Спартак
Зенит
31
Александр Беленов
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Валерий Карпин
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спартак - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тюмень)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:20 (прямая); "Первый" 23:30 (в записи)
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