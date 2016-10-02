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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 02 октября 2016
Зенит
02.10.2016, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Спартак
20'
Д. Кришито (П)
33'
А. Дзюба
61'
А. Витсель
87'
Жулиано (П)
28'
С. Боккетти
37'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
Желтая карточка
Л. Нету
90'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Ю. Жирков
88'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Жулиано
87'
86'
Желтая карточка
А. Ещенко
Замена
Маурисио
️️️️
Х. Гарсия
82'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Р. Мак
76'
70'
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 3:2!
А. Витсель
Пас отдал
Жулиано
61'
54'
Желтая карточка
С. Боккетти
49'
Желтая карточка
Д. Глушаков
37'
ГОЛ! 2:2!
З. Луиш
Пас отдал
И. Попов
Желтая карточка
А. Дзюба
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Р. Мак
33'
31'
Желтая карточка
З. Луиш
Желтая карточка
Д. Кришито
31'
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Боккетти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кришито
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
18
Жирков
4
Кришито
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
27
Витсель
21
Мак
20
Жулиано
22
Дзюба
9
Кокорин
4-1-2-2-1
32
Ребров
33
Маурисио
16
Боккетти
2
Кутепов
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
71
Попов
10
Промес
29
Зе Луиш
18
Жирков
6
Ломбертс
6
Ломбертс
18
Жирков
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
21
Мак
4
Юсупов
4
Юсупов
21
Мак
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
Остались в запасе
Зенит
Спартак
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Зенит - Спартак
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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