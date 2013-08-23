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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Нефтехимик
Арсенал - Нефтехимик: обзор матча 23 августа 2013
Арсенал
23.08.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
35'
А. Кутьин
47'
Д. Смирнов
45'
Д. Дзахов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Нефтехимик
87'
Желтая карточка
Д. Дзахов
Замена
И. Лозенков
️️️️
А. Лях
83'
81'
Замена
П. Рябошапка
️️️️
М. Платика
79'
Замена
М. Уридия
️️️️
М. Джалилов
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
76'
Замена
Э. Салкич
️️️️
С. Игнатьев
72'
67'
Желтая карточка
М. Смирнов
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Смирнов
64'
61'
Желтая карточка
Р. Камболов
60'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Гультяев
56'
Замена
Г. Нуров
️️️️
И. Старков
ГОЛ! 2:1!
Д. Смирнов
Пас отдал
А. Кутьин
47'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дзахов
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
35'
Желтая карточка
А. Денисов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-1-4-2
1
Филимонов
71
Денисов
18
Сухарев
22
Ершов
90
Лях
27
Игнатьев
8
Макаренко
24
Смирнов
77
Лепский
99
Савин
48
Кутьин
4-1-3-2
1
Нестеренко
35
Гультяев
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
88
Камболов
71
Дзахов
5
Платика
10
Старков
34
Чала
63
Джалилов
24
Смирнов
20
Сергеев
20
Сергеев
24
Смирнов
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
27
Игнатьев
33
Салкич
33
Салкич
27
Игнатьев
90
Лях
14
Лозенков
14
Лозенков
90
Лях
5
Платика
65
Рябошапка
65
Рябошапка
5
Платика
63
Джалилов
25
Уридия
25
Уридия
63
Джалилов
35
Гультяев
23
Махмутов
23
Махмутов
35
Гультяев
10
Старков
94
Нуров
94
Нуров
10
Старков
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Сергей Лосев
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Лосев
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
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