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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Нефтехимик
Арсенал - Нефтехимик: обзор матча 11 августа 2024
Арсенал
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
86'
С. Ткачев
33'
К. Шильцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Нефтехимик
Желтая карточка
С. Ткачев
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
86'
82'
Замена
Н. Толстопятов
️️️️
М. Петров
68'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
С. Алиев
68'
Замена
К. Морозов
️️️️
К. Шильцов
Замена
А. Попов
️️️️
А. Хабибов
46'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Г. Жилкин
46'
Замена
М. Турищев
️️️️
Р. Минаев
38'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Н. Раздорских
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Шильцов
Желтая карточка
А. Хабибов
14'
Желтая карточка
Г. Жилкин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
11
Сергей Ткачев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
3-1-3-2-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
18
Ндука
21
Раздорских
9
Липовой
22
Цараев
77
Минаев
3-4-2-1
66
Янович
24
Кахидзе
16
Шоркин
3
Сагуткин
6
Родин
73
Петров
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
28
Жилкин
11
Ткачев
11
Ткачев
28
Жилкин
21
Раздорских
34
Дмитриев
34
Дмитриев
21
Раздорских
7
Хабибов
18
Попов
18
Попов
7
Хабибов
77
Минаев
90
Турищев
90
Турищев
77
Минаев
73
Петров
65
Толстопятов
65
Толстопятов
73
Петров
9
Алиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Алиев
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Андрей Голубев
ВР
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Арсенал
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