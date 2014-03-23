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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Арсенал
Нефтехимик - Арсенал: обзор матча 23 марта 2014
Нефтехимик
23.03.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
25'
А. Засеев
40'
М. Джалилов
23'
А. Базанов
58'
В. Рыжков
67'
С. Маслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Арсенал
85'
Желтая карточка
П. Кашчелан
Замена
А. Пискунов
️️️️
М. Уридия
75'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
А. Джалилов
72'
71'
Замена
А. Макаренко
️️️️
П. Сергеев
67'
ГОЛ! 2:3!
С. Маслов
58'
ГОЛ! 2:2!
В. Рыжков
Замена
И. Самигуллин
️️️️
П. Умарбаев
57'
51'
Желтая карточка
А. Филимонов
46'
Замена
С. Маслов
️️️️
М. Лепский
Замена
Д. Отставнов
️️️️
Р. Григорян
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Джалилов
40'
38'
Замена
П. Сергеев
️️️️
С. Кузнецов
ГОЛ! 1:1!
А. Засеев
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Базанов
19'
Замена
П. Кашчелан
️️️️
С. Сухарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Нефтехимик
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-2-2-2
1
Лосев
4
Дранников
3
Зайцев
2
Засеев
71
Денисов
5
Платика
28
Григорян
10
Джалилов
39
Умарбаев
25
Уридия
63
Джалилов
4-1-4-1
1
Филимонов
22
Ершов
23
Калешин
18
Сухарев
14
Лозенков
18
Кашчелан
77
Лепский
10
Кузнецов
28
Рыжков
27
Игнатьев
11
Базанов
10
Джалилов
37
Косянчук
37
Косянчук
10
Джалилов
39
Умарбаев
91
Самигуллин
91
Самигуллин
39
Умарбаев
25
Уридия
5
Пискунов
5
Пискунов
25
Уридия
28
Григорян
26
Отставнов
26
Отставнов
28
Григорян
18
Сухарев
3
Кашчелан
3
Кашчелан
18
Сухарев
10
Кузнецов
20
Сергеев
20
Сергеев
10
Кузнецов
Сергеев
8
Макаренко
8
Макаренко
Сергеев
77
Лепский
14
Маслов
14
Маслов
77
Лепский
Остались в запасе
Нефтехимик
Арсенал
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Остались в запасе
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Нефтехимик - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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