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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Арсенал
Нефтехимик - Арсенал: обзор матча 01 октября 2023
Нефтехимик
01.10.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Арсенал
90'
Замена
М. Туре
️️️️
Р. Халназаров
89'
Желтая карточка
А. Хабибов
85'
Желтая карточка
Д. Барков
84'
Замена
А. Померко
️️️️
В. Левин
77'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Окоронкво
77'
Замена
А. Хабибов
️️️️
И. Гелоян
Замена
Д. Липовой
️️️️
С. Джамилов
72'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Котик
72'
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Петров
72'
46'
Замена
Д. Барков
️️️️
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Момо Туре
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Голубев
21
Бердников
5
Зорин
16
Шоркин
16
Денисов
2
Ситдиков
17
Кокоев
73
Петров
99
Емельянов
7
Джамилов
9
Котик
3-1-3-2-1
80
Кокарев
31
Большаков
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
21
Макаров
18
Попов
10
Гелоян
20
Окоронкво
73
Петров
21
Галиулин
21
Галиулин
73
Петров
7
Джамилов
9
Липовой
9
Липовой
7
Джамилов
9
Котик
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Котик
88
Левин
20
Померко
20
Померко
88
Левин
10
Гелоян
7
Хабибов
7
Хабибов
10
Гелоян
20
Окоронкво
20
Халназаров
20
Халназаров
20
Окоронкво
Халназаров
11
Туре
11
Туре
Халназаров
11
Ткачев
86
Барков
86
Барков
11
Ткачев
Остались в запасе
Нефтехимик
Арсенал
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нефтехимик - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Артур Сагдиев (Набережные Челны)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
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