Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Кайрат» пройдет 18 июля 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан Арена». Хозяева находятся в середине таблицы, но их форма нестабильна – они пропускают в пяти последних матчах и набрали лишь одно очко в двух последних турах. «Кайрат», напротив, разогнался: четыре победы подряд в чемпионате, лучшая атака и лучшая разница мячей в лиге, а в последнем туре они разгромили «Окжетпес» (5:0). Сможет ли «Атырау» дать бой одному из лидеров на своем поле, или «Кайрат» продолжит свое победное шествие и закрепится на втором месте?

Кто победит в матче

«Атырау» подходит к игре с проблемами в обороне: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда не может выиграть в двух последних турах – ничья с «Тоболом» (1:1) и поражение от «Каспия» (1:2), а также уступила в Кубке. Лучший бомбардир Егор Хвалько забил всего три гола за сезон, что говорит о низкой эффективности атаки. В очных встречах с «Кайратом» у «Атырау» нет преимущества – за последние пять матчей они проиграли трижды, один раз сыграли вничью и лишь однажды победили (в Кубке 2024 года). При этом в последних двух играх в Атырау хозяева уступили 1:4 и 0:1, что создает серьезное психологическое давление.

«Кайрат» находится в феноменальной форме: 16 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,2 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в четырех последних матчах подряд, забивает в шести последних и имеет лучшую атаку лиги – 34 гола в 18 турах. Лучший бомбардир Жоржинью оформил девять голов в 20 матчах, а в последнем туре «Кайрат» разгромил «Окжетпес» 5:0, подтвердив свою атакующую мощь. В очных встречах с «Атырау» алматинцы имеют подавляющее преимущество – три победы, одна ничья и одно поражение в пяти последних матчах, при этом две последние встречи они выиграли с общим счетом 5:0. Это делает их явными фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: «Кайрат» превосходит «Атырау» по всем компонентам – атакующей мощи, текущей форме и истории личных встреч. «Атырау» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с лидером, и их оборона вряд ли выдержит давление. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа гостей выглядит безальтернативной. Наш прогноз – победа «Кайрата».

Форма и история личных встреч

«Атырау» пропускает в пяти последних матчах и редко забивает больше одного гола, тогда как «Кайрат» забивает в среднем более трех голов за игру и имеет четырехматчевую победную серию. В очных встречах «Кайрат» доминирует – три победы, одна ничья и одно поражение в пяти последних матчах, при этом в двух последних играх в Атырау они одержали победы с общим счетом 5:0. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

«Кайрат» демонстрирует лучшую атаку в лиге и уверенно обыгрывает «Атырау» в последних очных встречах, тогда как хозяева не могут найти свою игру в обороне и редко забивают. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Кайрата» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Кайрата» с форой (-1) с коэффициентом 2.13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Кайрат» состоится 18 июля 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «БЕТСИТИ».