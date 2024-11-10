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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Атырау - Кайрат
Атырау - Кайрат: обзор матча 10 ноября 2024
Атырау
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
59'
Г. Зария (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атырау - Кайрат
90'
+6
Желтая карточка
В. Ульянов
Желтая карточка
А. Адамбаев
90'
+3
Замена
М. Барбоза
️️️️
Я. Новак
84'
80'
Замена
В. Швырев
️️️️
Г. Зария
Замена
Р. Джуматов
️️️️
С. Такулов
66'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Х. Тоиров
66'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Зария
Красная карточка
Н. Степанов
56'
Желтая карточка
С. Такулов
54'
41'
Желтая карточка
О. Арад
Желтая карточка
О. Керимжанов
36'
32'
Желтая карточка
В. Громыко
Желтая карточка
И. Стасевич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Кайрат
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хаткевич
26
Керимжанов
4
Жумаханов
18
Степанов
8
Такулов
19
Наджарян
14
Жагоров
34
Новак
7
Стасевич
7
Тоиров
14
Сигневич
4-3-3
1
Ульянов
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
6
Юлдошев
33
Станоев
77
Зария
55
Громыко
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
34
Новак
6
Барбоза
6
Барбоза
34
Новак
8
Такулов
10
Джуматов
10
Джуматов
8
Такулов
7
Тоиров
11
Каямба
11
Каямба
7
Тоиров
77
Зария
18
Швырев
18
Швырев
77
Зария
Остались в запасе
Атырау
Кайрат
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Атырау - Кайрат
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
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