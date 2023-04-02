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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Арсенал
Нефтехимик - Арсенал: обзор матча 02 апреля 2023
Нефтехимик
02.04.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
27'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Арсенал
Замена
Р. Янушковский
️️️️
К. Базелюк
87'
86'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
Ф. Дворецков
81'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
В. Галиулин
74'
Желтая карточка
М. Барсов
70'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
М. Лайкин
64'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Котик
64'
Желтая карточка
А. Бердников
43'
41'
Желтая карточка
А. Ставпец
ГОЛ! 1:0!
В. Галиулин
27'
Желтая карточка
М. Ситдиков
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
3-3-2-2
1
Голубев
21
Бердников
44
Калугин
5
Зорин
5
Москвичев
83
Лайкин
16
Денисов
21
Галиулин
2
Ситдиков
10
Базелюк
9
Котик
4-1-1-2-2
36
Левашов
31
Большаков
5
Сериков
88
Сокол
5
Степанов
20
Померко
11
Ткачев
16
Ставпец
2
Манелов
48
Луценко
8
Панченко
21
Галиулин
2
Хубаев
2
Хубаев
21
Галиулин
83
Лайкин
22
Дворецков
22
Дворецков
83
Лайкин
10
Базелюк
10
Янушковский
10
Янушковский
10
Базелюк
9
Котик
14
Барсов
14
Барсов
9
Котик
48
Луценко
9
Изотов
9
Изотов
48
Луценко
Остались в запасе
Нефтехимик
Арсенал
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нефтехимик - Арсенал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Илья Довольнов (Тюмень)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Московская область)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Нефтехимик
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