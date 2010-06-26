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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - СКА-Хабаровск
Ротор - СКА-Хабаровск: обзор матча 26 июня 2010
Ротор
26.06.2010, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 18 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
45'
В. Кармазиненко
90+3'
В. Никифоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - СКА-Хабаровск
+3
ГОЛ! 0:2!
В. Никифоров
Пас отдал
В. Запояска
Замена
А. Мурнин
️️️️
И. Бырлов
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Епифанов
Замена
Я. Эрлих
️️️️
А. Савин
Замена
И. Бырлов
️️️️
А. Нечаев
Желтая карточка
А. Нечаев
Замена
В. Борисов
️️️️
С. Шудров
Замена
В. Никифоров
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Замена
Р. Тузовский
️️️️
Р. Бесланеев
ГОЛ! 0:1!
В. Кармазиненко
Пас отдал
И. Старков
Замена
А. Нечаев
️️️️
Л. Корнилов
Желтая карточка
Л. Корнилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Сергей Шудров
ЦП
33
Исо Каньенда
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
18
Лев Корнилов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
23
Владимир Смирнов
ЦП
24
Роман Тузовский
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
11
Яков Эрлих
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3-2-2-2
1
Малышев
3
Олеников
23
Бесланеев
55
Гузь
14
Епифанов
15
Житников
34
Алейник
18
Шудров
18
Савин
33
Каньенда
4-4-2
40
Козорез
26
Балан
13
Семенов
5
Нестеренко
24
Наврузов
18
Корнилов
2
Димидко
80
Запояска
10
Старков
8
Кармазиненко
25
Пиюк
23
Бесланеев
24
Тузовский
24
Тузовский
23
Бесланеев
18
Шудров
7
Борисов
7
Борисов
18
Шудров
18
Савин
11
Эрлих
11
Эрлих
18
Савин
14
Епифанов
9
Маркосов
9
Маркосов
14
Епифанов
18
Корнилов
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Корнилов
Нечаев
7
Бырлов
7
Бырлов
Нечаев
8
Кармазиненко
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Кармазиненко
Бырлов
27
Мурнин
27
Мурнин
Бырлов
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
23
Владимир Смирнов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
1
Андрей Чичкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
23
Владимир Смирнов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
1
Андрей Чичкин
ВР
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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