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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - СКА-Хабаровск
Ротор - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 октября 2024
Ротор
13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
29'
М. Мальцев
32'
А. Быков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
И. Пяткин
90'
+8
78'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
Е. Болотов
️️️️
Н. Плотников
76'
Замена
И. Пяткин
️️️️
М. Мальцев
69'
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
В. Морозов
69'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Агеев
61'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Т. Касимов
61'
60'
Желтая карточка
А. Симонян
Желтая карточка
Н. Плотников
60'
56'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Г. Гонгадзе
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Быков
ГОЛ! 1:0!
М. Мальцев
29'
26'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Н. Першин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-3-2
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
4-2-2-2
98
Имамов
50
Быков
44
Журавлев
17
Покидышев
16
Поярков
92
Емельянов
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
24
Мальцев
85
Пяткин
85
Пяткин
24
Мальцев
19
Плотников
57
Болотов
57
Болотов
19
Плотников
31
Касимов
97
Таликин
97
Таликин
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
46
Першин
40
Бавин
40
Бавин
46
Першин
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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