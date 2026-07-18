Финальный матч Чемпионата мира между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Обе команды подходят к решающей встрече с впечатляющими победными сериями – испанцы выиграли шесть последних матчей, а аргентинцы – семь. Испания не пропускает в пяти последних матчах, тогда как Аргентина забивает в каждом из семи и имеет самую мощную атаку на турнире. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии двух грандов и поднимет над головой Кубок мира?

Кто победит в матче

Сборная Испании демонстрирует идеальный баланс между атакой и обороной: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда уверенно разгромила Францию (2:0) в полуфинале, а на предыдущих стадиях обыграла Бельгию (2:1), Португалию (1:0), Австрию (3:0) и Уругвай (1:0). Их игра строится на контроле мяча и позиционной атаке, а оборона выглядит практически непробиваемой. В личных встречах с Аргентиной испанцы имеют небольшое преимущество – за последние пять матчей они одержали три победы при двух поражениях, включая разгром 6:1 в 2018 году. Это дает им психологический козырь перед финалом.

Аргентина подходит к игре с феноменальной атакующей мощью: 14 голов в пяти матчах (в среднем 2,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда выиграла семь последних матчей на турнире и забивает в каждом из них, но при этом пропускает в пяти последних, что указывает на уязвимость в защите. Аргентинцы обыграли Англию (2:1) в полуфинале, а до этого разгромили Швейцарию (3:1), Египет (3:2), Кабо-Верде (3:2) и Иорданию (3:1). Их атака, возглавляемая опытными лидерами, способна вскрыть любую оборону, но пропущенные мячи в каждом матче плей-офф создают риски против организованной игры Испании.

Итоговый вывод: Испания имеет преимущество в надежности обороны и дисциплине, тогда как Аргентина сильна в атаке, но уязвима сзади. Учитывая, что испанцы практически не пропускают, а аргентинцы пропускают в каждой игре, победа Испании выглядит наиболее вероятным сценарием, несмотря на атакующий потенциал соперника. Наш прогноз – победа Испании.

Форма и история личных встреч

Испания не пропускает в пяти последних матчах и демонстрирует идеальную оборону, тогда как Аргентина забивает в каждой игре, но пропускает в пяти последних. В очных встречах испанцы имеют преимущество – три победы в пяти последних матчах, включая разгром 6:1 в 2018 году, что дает им психологическое преимущество перед финалом.

Прогноз на победителя

Испания показывает идеальную игру в обороне, не пропуская в пяти последних матчах, и имеет преимущество в очных встречах, тогда как Аргентина, несмотря на мощную атаку, пропускает в каждой игре плей-офф. Учитывая эти факторы, победа Испании с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Финал Чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».