Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Испания – Аргентина: кто победит в финале Чемпионата мира 2026

18 июля 2026 9:22
Испания - Аргентина
19 июл. 2026, воскресенье 22:00 | Чемпионат мира, Финал
Перейти в онлайн матча
2.30
победа Испании
Сделать ставку

Финальный матч Чемпионата мира между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Обе команды подходят к решающей встрече с впечатляющими победными сериями – испанцы выиграли шесть последних матчей, а аргентинцы – семь. Испания не пропускает в пяти последних матчах, тогда как Аргентина забивает в каждом из семи и имеет самую мощную атаку на турнире. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии двух грандов и поднимет над головой Кубок мира?

Кто победит в матче

Сборная Испании демонстрирует идеальный баланс между атакой и обороной: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда уверенно разгромила Францию (2:0) в полуфинале, а на предыдущих стадиях обыграла Бельгию (2:1), Португалию (1:0), Австрию (3:0) и Уругвай (1:0). Их игра строится на контроле мяча и позиционной атаке, а оборона выглядит практически непробиваемой. В личных встречах с Аргентиной испанцы имеют небольшое преимущество – за последние пять матчей они одержали три победы при двух поражениях, включая разгром 6:1 в 2018 году. Это дает им психологический козырь перед финалом.

Аргентина подходит к игре с феноменальной атакующей мощью: 14 голов в пяти матчах (в среднем 2,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда выиграла семь последних матчей на турнире и забивает в каждом из них, но при этом пропускает в пяти последних, что указывает на уязвимость в защите. Аргентинцы обыграли Англию (2:1) в полуфинале, а до этого разгромили Швейцарию (3:1), Египет (3:2), Кабо-Верде (3:2) и Иорданию (3:1). Их атака, возглавляемая опытными лидерами, способна вскрыть любую оборону, но пропущенные мячи в каждом матче плей-офф создают риски против организованной игры Испании.

Итоговый вывод: Испания имеет преимущество в надежности обороны и дисциплине, тогда как Аргентина сильна в атаке, но уязвима сзади. Учитывая, что испанцы практически не пропускают, а аргентинцы пропускают в каждой игре, победа Испании выглядит наиболее вероятным сценарием, несмотря на атакующий потенциал соперника. Наш прогноз – победа Испании.

Форма и история личных встреч

Испания не пропускает в пяти последних матчах и демонстрирует идеальную оборону, тогда как Аргентина забивает в каждой игре, но пропускает в пяти последних. В очных встречах испанцы имеют преимущество – три победы в пяти последних матчах, включая разгром 6:1 в 2018 году, что дает им психологическое преимущество перед финалом.

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
9
Забитых мячей
6
3
В среднем за матч
2
6:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  6:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
6 : 1
27.03.2018
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
4 : 1
07.09.2010
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
2 : 1
14.11.2009
Аргентина

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
19
Ламин Ямаль
ЦП
10
Дани Ольмо
ЦП
15
Алекс Баэна
ЦП
16
Родри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
9
Хулиан Альварес
ЛП
24
Энцо Фернандес
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
5
Леандро Паредес
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ПП
10
Лионель Месси
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
4-5-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
10
Ольмо
15
Баэна
16
Родри
8
Руис
19
Ямаль
21
Оярсабаль
4-5-1
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
6
Мартинес
3
Тальяфико
17
Симеоне
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
5
Паредес
9
Альварес
10
Месси
Остались в запасе
Испания
Аргентина
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Лионель Скалони

Прогноз на победителя

Испания показывает идеальную игру в обороне, не пропуская в пяти последних матчах, и имеет преимущество в очных встречах, тогда как Аргентина, несмотря на мощную атаку, пропускает в каждой игре плей-офф. Учитывая эти факторы, победа Испании с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Финал Чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».

Испания – Аргентина: смотреть онлайн

2.30
победа Испании
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Аргентина Испания
Другие прогнозы
19.07.2026
00:00
1.92
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция - Англия
Победа Франции
19.07.2026
15:00
2.05
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Алтай - Актобе
Победа «Актобе»
19.07.2026
15:00
3.70
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал - Енисей
Победа «Енисея»
19.07.2026
16:00
2.13
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
КАМАЗ - Нижний Новгород
Победа «Нижнего Новгорода»
19.07.2026
17:00
3.00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Велес - Челябинск
Ничья
19.07.2026
17:00
2.85
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Текстильщик - Уфа
Победа «Уфы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+