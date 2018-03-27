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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Аргентина
Испания - Аргентина: обзор матча 27 марта 2018
Испания
27.03.2018, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 1
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Аргентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
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7 : 0
04.10.2026
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