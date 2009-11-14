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Расписание матчей
Испания - Аргентина
Испания - Аргентина: обзор матча 14 ноября 2009
Испания
14.11.2009, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
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06.10.2026
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Лига наций, 3 тур
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03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
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