Матч 2 тура Первой лиги России между «Торпедо» и «Волга Ульяновск» пройдет 19 июля 2026 года в Москве на стадионе «Торпедо». Хозяева уверенно стартовали, обыграв «Урал» (1:0), и имеют впечатляющую беспроигрышную серию из пяти матчей, а их оборона пропускает всего один гол за последние пять игр. Гости, напротив, не могут выиграть в пяти последних матчах и проиграли стартовый тур «Енисею» (1:2). Сможет ли «Волга Ульяновск» прервать свою неудачную серию и дать бой фавориту, или «Торпедо» продолжит свою победную поступь и добьется второй победы подряд?

Кто победит в матче

«Торпедо» подходит к игре с впечатляющей статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда не проигрывает в пяти последних матчах Первой лиги и забивает в каждом из них, что говорит о стабильности и умении добиваться результата. В первом туре торпедовцы уверенно обыграли «Урал» (1:0), подтвердив свою надежную игру в обороне. В очных встречах с «Волгой Ульяновск» у «Торпедо» нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы и потерпели два поражения при одной ничьей, однако в последней товарищеской игре в июне 2026 года «Торпедо» победило 1:0, что дает им психологическое преимущество.

«Волга Ульяновск» подходит к игре с невыразительной статистикой: шесть голов в пяти матчах (1,2 в среднем) и пять пропущенных (1,0). Команда не может выиграть в пяти последних матчах Первой лиги и проиграла стартовый тур «Енисею» (1:2), а также имеет проблемы в обороне, пропуская в четырех последних матчах. В товарищеских встречах ульяновцы показали нестабильные результаты, уступив «Торпедо» (0:1) и «Велесу» (0:2), но обыграв «Арсенал Тула» (2:1). Гости будут стремиться прервать свою безвыигрышную серию, но против такой организованной команды, как «Торпедо», им будет сложно рассчитывать на положительный результат.

Итоговый вывод: «Торпедо» имеет преимущество в текущей форме, надежности обороны и моральном состоянии, тогда как «Волга Ульяновск» не может найти свою игру и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и домашнее поле, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Торпедо».

Форма и история личных встреч

«Торпедо» не проигрывает в пяти последних матчах и практически не пропускает, тогда как «Волга Ульяновск» не может выиграть в пяти последних и имеет проблемы в обороне. В очных встречах команды обмениваются победами, но в последней товарищеской игре сильнее было «Торпедо», что дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и надежность защиты «Торпедо», победа хозяев выглядит закономерной.

Прогноз на победителя

«Торпедо» демонстрирует отличную форму, имея надежную оборону и стабильную результативность, тогда как «Волга Ульяновск» не может выиграть в пяти матчах и регулярно пропускает. Учитывая домашнее поле и текущую форму, победа «Торпедо» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо» с коэффициентом 1.72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Торпедо» и «Волга Ульяновск» состоится 19 июля 2026 года в Москве на стадионе «Торпедо» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Планета» и «МАТЧ! Премьер».