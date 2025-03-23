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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ротор
СКА-Хабаровск - Ротор: обзор матча 23 марта 2025
СКА-Хабаровск
23.03.2025, воскресенье, 08:00
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
84'
Ю. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Ротор
ГОЛ! 1:0!
Ю. Журавлев
84'
80'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Н. Плотников
Замена
М. Йосипой
️️️️
Р. Гаджимурадов
74'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
74'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Г. Гонгадзе
65'
62'
Замена
Г. Шильников
️️️️
Е. Болотов
62'
Замена
Т. Касимов
️️️️
М. Мальцев
46'
Замена
И. Сафронов
️️️️
Д. Лаврищев
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
45'
+1
45'
Желтая карточка
Н. Плотников
39'
Замена
М. Швецов
️️️️
М. Турищев
34'
Красная карточка
А. Шумских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
17
Покидышев
44
Журавлев
44
Гурбан
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
4-3-1-2
13
Чагров
3
Плиев
24
Клещенко
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
6
Макаров
57
Болотов
24
Мальцев
23
Лаврищев
90
Турищев
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
57
Болотов
17
Шильников
17
Шильников
57
Болотов
90
Турищев
3
Швецов
3
Швецов
90
Турищев
19
Плотников
22
Завезен
22
Завезен
19
Плотников
24
Мальцев
31
Касимов
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
7
Сафронов
7
Сафронов
23
Лаврищев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ротор
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ротор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
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