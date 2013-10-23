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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ротор
СКА-Хабаровск - Ротор: обзор матча 23 октября 2013
СКА-Хабаровск
23.10.2013, среда, 07:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Ротор
Желтая карточка
Г. Гогуа
89'
86'
Желтая карточка
А. Архипов
83'
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Рылов
82'
Замена
И. Зинин
️️️️
П. Тен
Замена
Р. Амирханов
️️️️
Р. Славнов
75'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Н. Жуниор
71'
69'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Фомин
Замена
Т. Тобоев
️️️️
А. Мурнин
60'
57'
Желтая карточка
П. Тен
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кармазиненко
46'
36'
Желтая карточка
С. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
80
Леонардо
ЛП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
4-4-2
1
Кабанов
85
Попов
5
Нестеренко
88
Наваловский
3
Удалый
7
Гогуа
13
Замалиев
27
Мурнин
4
Славнов
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
4-4-1-1
31
Пчелинцев
22
Тен
55
Гузь
33
Ламанж
19
Устинов
10
Рылов
4
Фомин
10
Лукьяновс
20
Войдель
16
Ставпец
14
Аппаев
27
Мурнин
18
Тобоев
18
Тобоев
27
Мурнин
4
Славнов
4
Амирханов
4
Амирханов
4
Славнов
11
Натан Жуниор
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
27
Радченко
27
Радченко
8
Кармазиненко
10
Рылов
30
Васянович
30
Васянович
10
Рылов
22
Тен
7
Зинин
7
Зинин
22
Тен
4
Фомин
26
Архипов
26
Архипов
4
Фомин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ротор
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Александр Агапов
ВР
80
Леонардо
ЛП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Александр Агапов
ВР
80
Леонардо
ЛП
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ротор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Юность
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