«Карпаты» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2.02

07 марта 2026 10:43
Карпаты - Кудровка
08 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Украина. Премьер-лига, 19 тур
2.02
«Кудровка» не проиграет (X2)
8 марта в 19 туре чемпионата Украины «Карпаты» примут «Кудровку». Команды находятся рядом в таблице и решают схожую задачу – отдалиться от опасной зоны. Хозяева подходят к матчу в неудачной форме, тогда как гости в последних турах выглядят немного стабильнее и регулярно находят свои моменты в атаке.

«Карпаты»

После 18 туров «Карпаты» набрали 19 очков и занимают 12 место. В прошлом туре команда уступила «Колосу» со счетом 0:1, а серия поражений в чемпионате достигла уже четырех матчей. Это один из главных тревожных сигналов перед ближайшей встречей.

На отрезке последних пяти матчей «Карпаты» забили только 2 мяча и пропустили 8. Средняя результативность составляет всего 0.40 гола за игру, что говорит о серьезных проблемах в атаке. При этом команда пропускает уже в шести матчах подряд, так что надежной оборону хозяев сейчас тоже назвать нельзя.

«Кудровка»

«Кудровка» после 18 туров также имеет 19 очков, но располагается на 13 месте. В последнем матче команда уверенно обыграла СК Полтава со счетом 2:0 и продлила серию без поражений до трех матчей.

Лучший бомбардир команды – Андрей Сторчеус, забивший 7 голов в 18 матчах. В последних пяти играх «Кудровка» забила 6 мячей и пропустила 7. Команда забивает в четырех матчах подряд, что на фоне слабой реализации «Карпат» выглядит важным преимуществом.

Факты о командах

«Карпаты»

  • Проигрывают в 4 последних матчах чемпионата
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Набрали 19 очков после 18 туров

«Кудровка»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победила СК Полтава 2:0 в прошлом туре

Прогноз на матч «Карпаты» – «Кудровка»

Матч выглядит достаточно вязким и осторожным, но по текущей форме гости смотрятся предпочтительнее. «Карпаты» слишком мало создают впереди и проигрывают уже несколько туров подряд. «Кудровка» не выглядит безупречно, однако команда сейчас стабильнее, чаще забивает и лучше использует свои моменты.

С учетом последних результатов наиболее логичным вариантом выглядит ставка в пользу гостей с подстраховкой. При этом большого количества голов здесь ждать не стоит, потому что хозяева малоэффективны в атаке, а цена очков для обеих команд слишком высока.

Рекомендованные ставки:

  • «Кудровка» не проиграет (X2) – коэффициент 2.02
  • Тотал меньше 2.5

2.02
«Кудровка» не проиграет (X2)
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Кудровка Карпаты
18+
  • Читайте нас: 