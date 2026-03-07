8 марта в 19 туре чемпионата Украины «Карпаты» примут «Кудровку». Команды находятся рядом в таблице и решают схожую задачу – отдалиться от опасной зоны. Хозяева подходят к матчу в неудачной форме, тогда как гости в последних турах выглядят немного стабильнее и регулярно находят свои моменты в атаке.

«Карпаты»

После 18 туров «Карпаты» набрали 19 очков и занимают 12 место. В прошлом туре команда уступила «Колосу» со счетом 0:1, а серия поражений в чемпионате достигла уже четырех матчей. Это один из главных тревожных сигналов перед ближайшей встречей.

На отрезке последних пяти матчей «Карпаты» забили только 2 мяча и пропустили 8. Средняя результативность составляет всего 0.40 гола за игру, что говорит о серьезных проблемах в атаке. При этом команда пропускает уже в шести матчах подряд, так что надежной оборону хозяев сейчас тоже назвать нельзя.

«Кудровка»

«Кудровка» после 18 туров также имеет 19 очков, но располагается на 13 месте. В последнем матче команда уверенно обыграла СК Полтава со счетом 2:0 и продлила серию без поражений до трех матчей.

Лучший бомбардир команды – Андрей Сторчеус, забивший 7 голов в 18 матчах. В последних пяти играх «Кудровка» забила 6 мячей и пропустила 7. Команда забивает в четырех матчах подряд, что на фоне слабой реализации «Карпат» выглядит важным преимуществом.

Факты о командах

«Карпаты»

Проигрывают в 4 последних матчах чемпионата

Пропускают в 6 последних матчах

В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Набрали 19 очков после 18 туров

«Кудровка»

Не проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победила СК Полтава 2:0 в прошлом туре

Прогноз на матч «Карпаты» – «Кудровка»

Матч выглядит достаточно вязким и осторожным, но по текущей форме гости смотрятся предпочтительнее. «Карпаты» слишком мало создают впереди и проигрывают уже несколько туров подряд. «Кудровка» не выглядит безупречно, однако команда сейчас стабильнее, чаще забивает и лучше использует свои моменты.

С учетом последних результатов наиболее логичным вариантом выглядит ставка в пользу гостей с подстраховкой. При этом большого количества голов здесь ждать не стоит, потому что хозяева малоэффективны в атаке, а цена очков для обеих команд слишком высока.

Рекомендованные ставки: