Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эюпспор» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.50

08 марта 2026 10:13
Эюпспор - Коджаэлиспор
09 мар. 2026, понедельник 16:00 | Турция. Суперлига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
«Коджаелиспор» с форой (0)
Сделать ставку

9 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Эюпспор» примет «Коджаелиспор». Хозяева после 24 туров занимают 15-е место с 22 очками, а гости идут 8-ми с 30 баллами. Обе команды подходят к матчу после поражений в кубке, а в чемпионате не выглядят слишком результативно, поэтому встреча может получиться осторожной.

«Эюпспор»

«Эюпспор» в прошлом туре Суперлиги сыграл вничью с «Гезтепе» 0:0, а до этого обыграл «Генчлербирлиги» 1:0. Команда редко много забивает: в последних пяти матчах у нее всего 3 гола, в среднем 0.60 за игру. Лучшим бомбардиром остается Умут Бозок, на счету которого 6 мячей в 24 матчах. При этом в обороне хозяева тоже не безупречны и за тот же отрезок пропустили 8 раз.

«Коджаелиспор»

«Коджаелиспор» в прошлом туре чемпионата уступил дома «Бешикташу» 0:1 и идет на серии из трех поражений. В последних пяти матчах команда забила 5 мячей и столько же пропустила. Лучший бомбардир гостей – Бруно Петкович с 6 голами в 19 матчах. По текущим цифрам «Коджаелиспор» выглядит чуть стабильнее соперника, но тоже не показывает большого запаса в атаке.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • занимает 15-е место после 24 туров
  • набрал 22 очка
  • в последних 5 матчах забил 3 гола
  • в последних 5 матчах пропустил 8 голов
  • в среднем забивает 0.60 гола за игру
  • в прошлом туре сыграл 0:0 с «Гезтепе»

«Коджаелиспор»

  • занимает 8-е место в таблице
  • набрал 30 очков
  • проигрывает в 3 последних матчах
  • забивает и пропускает в 3 последних матчах
  • в последних 5 играх: 5 забито и 5 пропущено
  • в среднем забивает 1.00 гол за игру

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Коджаелиспор»

Матч выглядит достаточно закрытым по сценарию. «Эюпспор» мало забивает и старается играть осторожнее, а «Коджаелиспор» после серии поражений вряд ли с первых минут раскроется. При этом у гостей есть небольшое преимущество по качеству сезона и турнирному положению, но выезд не обещает быть простым.

Наиболее логичный вариант здесь связан с невысокой результативностью. В такой игре многое может решить один эпизод, а вероятность большого количества голов выглядит не самой высокой.

Рекомендованные ставки:

  • «Коджаелиспор» с форой (0) – коэффициент 1.50
  • Тотал меньше 2.5

1.50
«Коджаелиспор» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Эюпспор
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 