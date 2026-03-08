9 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Эюпспор» примет «Коджаелиспор». Хозяева после 24 туров занимают 15-е место с 22 очками, а гости идут 8-ми с 30 баллами. Обе команды подходят к матчу после поражений в кубке, а в чемпионате не выглядят слишком результативно, поэтому встреча может получиться осторожной.

«Эюпспор»

«Эюпспор» в прошлом туре Суперлиги сыграл вничью с «Гезтепе» 0:0, а до этого обыграл «Генчлербирлиги» 1:0. Команда редко много забивает: в последних пяти матчах у нее всего 3 гола, в среднем 0.60 за игру. Лучшим бомбардиром остается Умут Бозок, на счету которого 6 мячей в 24 матчах. При этом в обороне хозяева тоже не безупречны и за тот же отрезок пропустили 8 раз.

«Коджаелиспор»

«Коджаелиспор» в прошлом туре чемпионата уступил дома «Бешикташу» 0:1 и идет на серии из трех поражений. В последних пяти матчах команда забила 5 мячей и столько же пропустила. Лучший бомбардир гостей – Бруно Петкович с 6 голами в 19 матчах. По текущим цифрам «Коджаелиспор» выглядит чуть стабильнее соперника, но тоже не показывает большого запаса в атаке.

Факты о командах

«Эюпспор»

занимает 15-е место после 24 туров

набрал 22 очка

в последних 5 матчах забил 3 гола

в последних 5 матчах пропустил 8 голов

в среднем забивает 0.60 гола за игру

в прошлом туре сыграл 0:0 с «Гезтепе»

«Коджаелиспор»

занимает 8-е место в таблице

набрал 30 очков

проигрывает в 3 последних матчах

забивает и пропускает в 3 последних матчах

в последних 5 играх: 5 забито и 5 пропущено

в среднем забивает 1.00 гол за игру

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Коджаелиспор»

Матч выглядит достаточно закрытым по сценарию. «Эюпспор» мало забивает и старается играть осторожнее, а «Коджаелиспор» после серии поражений вряд ли с первых минут раскроется. При этом у гостей есть небольшое преимущество по качеству сезона и турнирному положению, но выезд не обещает быть простым.

Наиболее логичный вариант здесь связан с невысокой результативностью. В такой игре многое может решить один эпизод, а вероятность большого количества голов выглядит не самой высокой.

Рекомендованные ставки: