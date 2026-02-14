15 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Оксфорд Юнайтед» из Чемпионшипа примет «Сандерленд» из АПЛ. Это противостояние команды, переживающей кризис, и представителя элиты, имеющего историческое преимущество. Хозяева практически не забивают и регулярно пропускают, гости стабильно забивают в очных встречах и имеют мощную атаку.

«Оксфорд Юнайтед»

Хозяева находятся в глубоком кризисе. Команда не выигрывает в 5 последних домашних матчах и демонстрирует ужасающую статистику: всего 3 забитых гола в последних 5 играх (0.60 в среднем) и 9 пропущенных (1.80 в среднем). Атака «Оксфорда» практически нефункциональна, оборона разрушена. В прошлом раунде Кубка команда с трудом прошла МК Донс лишь по пенальти (1:1, 4:3).

«Сандерленд»

«Черные коты» представляют АПЛ и находятся в неплохой атакующей форме. Команда забивает в среднем 1.20 гола за последние 5 игр. Важнейшее психологическое преимущество – историческая статистика против «Оксфорда»: «Сандерленд» не проигрывает в 6 из 8 последних очных встреч и забивает сопернику в 10 из 12 последних матчей. Несмотря на поражение от «Ливерпуля» в прошлом туре (0:1), команда способна на результат в кубковом матче.

Факты о командах:

«Оксфорд Юнайтед»

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Выступает в Чемпионшипе.

«Сандерленд»

Не проигрывает «Оксфорду» в 6 из 8 последних встреч.

Забивает «Оксфорду» в 10 из 12 последних матчей.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей (1.60 в среднем).

Представляет АПЛ (18-е место).

Прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»

«Оксфорд» находится в ужасной форме, практически не забивает и регулярно пропускает. «Сандерленд» имеет историческое преимущество, стабильно забивает этому сопернику и обладает классом выше. Учитывая, что гости традиционно результативны в очных встречах, а хозяева не могут похвастать надежной обороной, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Сандерленда» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки: