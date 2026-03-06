Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.6

06 марта 2026 9:23
Хайденхайм - Хоффенхайм
07 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку

7 марта в 25 туре чемпионата Германии «Хайденхайм» примет «Хоффенхайм». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева замыкают турнирную таблицу и борются за выживание, а гости идут в группе лидеров и претендуют на еврокубковые позиции. С учетом формы команд «Хоффенхайм» выглядит фаворитом предстоящей встречи.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» занимает последнее, 18 место после 24 туров и набрал всего 14 очков. Команда переживает затяжной спад: серия без побед в чемпионате достигла уже 11 матчей.

Главная проблема – оборона. «Хайденхайм» пропускает уже 24 матча подряд в Бундеслиге. В последних пяти играх команда забила 5 мячей, но пропустила 11. Лучший бомбардир клуба – Штефан Шиммер, на счету которого 5 голов в 20 матчах.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» проводит сильный сезон и занимает 3 место с 46 очками после 24 туров. Команда регулярно набирает очки и остается одной из самых результативных в верхней части таблицы.

В последних пяти матчах «Хоффенхайм» забил 9 голов, но и пропустил столько же. Лидером атаки является Андрей Крамарич, который забил 11 голов в 26 матчах. Команда часто играет открыто, поэтому ее матчи нередко получаются результативными.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • Пропускает в 24 последних матчах Бундеслиги
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 27 последних матчах

«Хоффенхайм»

  • Не проигрывает «Хайденхайму» в 6 последних матчах
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Хайденхайму» в 5 из 7 последних очных матчей

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Хоффенхайм»

Текущая форма команд говорит в пользу гостей. «Хайденхайм» регулярно пропускает и испытывает большие проблемы в обороне, тогда как «Хоффенхайм» стабильно создает моменты и находится в верхней части таблицы.

При этом оборона гостей также не всегда надежна, поэтому хозяева могут рассчитывать на гол. Однако общий класс и стабильность «Хоффенхайма» должны сыграть ключевую роль в этом матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5

1.60
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Хайденхайм
