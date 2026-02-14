Введите ваш ник на сайте
«Реал Овьедо» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.95

14 февраля 2026 9:47
Овьедо - Атлетик
15 февр. 2026, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

15 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Реал Овьедо» примет «Атлетик» из Бильбао. Это противостояние безнадежного аутсайдера, борющегося за выживание, и команды из верхней половины таблицы, демонстрирующей мощную атаку. Хозяева имеют историческое преимущество на своем поле, но находятся в кризисе, гости стабильно забивают, но регулярно пропускают.

«Реал Овьедо»

Астурийский клуб занимает последнее место в Ла Лиге и переживает тяжелый сезон. Команда набрала всего 16 очков в 22 турах и имеет худшую атаку лиги. В последних 5 играх «Реал Овьедо» забивает в среднем 1.00 гола, пропуская 1.60. Единственный позитивный фактор – домашняя статистика: хозяева не проигрывают в 6 последних матчах на своем поле и имеют впечатляющее историческое преимущество над «Атлетиком» (не проигрывают в 7 из 8 последних домашних встреч).

«Атлетик»

Баскский клуб находится в отличной атакующей форме, забивая в 8 из 10 последних матчей. Горка Гурусета с 11 голами – лидер атак. «Атлетик» демонстрирует мощную результативность: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Однако оборона команды – их ахиллесова пята: пропуски в 12 последних матчах подряд (1.60 в среднем). Исторически «Атлетик» неудачно выступает в гостях у «Реал Овьедо», но в последней очной встрече одержал победу 1:0.

Факты о командах:

«Реал Овьедо»

  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.
  • Не проигрывает «Атлетику» дома в 7 из 8 последних встреч.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • 20-е место в турнире (16 очков).

«Атлетик»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Пропускает в 12 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Забивает «Реал Овьедо» в 4 последних очных встречах.
  • Выиграл последний матч у «Реал Овьедо» (1:0).
  • 10-е место в турнире (28 очков).

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Атлетик»

Матч двух команд с идентичными проблемами в обороне, но разным уровнем атаки. «Реал Овьедо» цепляется за очки благодаря домашней неуступчивости и историческому фактору. «Атлетик» сильнее в атаке, но традиционно буксует в гостях у этого соперника. Учитывая, что хозяева desperately нуждаются в очках и имеют психологическое преимущество, а гости стабильно забивают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья или победа одной из команд с минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.95.
  • Реал Овьедо не проиграет (1X) – коэффициент 2.10.

1.95
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Атлетик Овьедо
18+
