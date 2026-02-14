15 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Гримсби» из Лиги 2 примет «Вулверхэмптон» из АПЛ. Это классическое кубковое противостояние команды на пике формы и гранда в глубоком кризисе. Хозяева не проигрывают 10 матчей подряд, обладают надежной обороной и кубковым настроем, гости не могут выиграть в 5 последних матчах и практически не забивают.

«Гримсби»

Команда из четвертого дивизиона находится в феноменальной форме. «Гримсби» не проигрывает в 10 последних матчах и демонстрирует идеальную оборону: всего 2 пропущенных гола в последних 5 играх (0.40 в среднем) и 5 сухих матчей в 7 последних встречах. В Кубке Англии хозяева одержали 3 победы подряд, забивая в каждом матче. Атака работает стабильно (1.20 гола в среднем). «Гримсби» готов к сенсации.

«Вулверхэмптон»

«Волки» переживают глубочайший кризис. Команда не выигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует ужасающую атаку: всего 1 забитый гол в последних 5 играх (0.20 в среднем). При этом оборона «Вулверхэмптона» также нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Гримсби» (не проигрывают в 5 из 7 последних встреч), но эти матчи были более 20 лет назад.

Факты о командах:

«Гримсби»

Не проигрывает в 10 последних матчах.

3 победы подряд в Кубке Англии.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Забивает в 8 из 10 последних матчей (1.20 в среднем).

Выступает в Лиге 2 (4-й дивизион).

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в среднем 0.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Представляет АПЛ (17-е место).

Прогноз на матч «Гримсби» – «Вулверхэмптон»

Матч с огромным потенциалом для сенсации. «Гримсби» находится в феноменальной форме, практически не пропускает и уверенно чувствует себя в Кубке. «Вулверхэмптон» разваливается на глазах, не забивает и демонстрирует полное отсутствие игровой мысли. Учитывая, что гости не могут забить даже середнякам АПЛ, против организованной обороны «Гримсби» у них будут колоссальные проблемы. Наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки: