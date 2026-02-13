14 февраля 2026 года в 22:45 состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии. На «Джузеппе Меацца» в Милане встретятся непримиримые враги – «Интер» и «Ювентус».

«Интер»

«Нерадзурри» на 8 очков оторвались от ближайшего преследователя («Милан», у «россонери» имеется игра в запасе) и со всей серьезностью настроены «забрать» 21-е Скудетто в своей истории. Кто-то считает, что команда Киву радостно «едет» на багаже Симоне Индзаги, но сам Кристиан не особо обращает внимание на злопыхателей. «Интер» делает свою работу и штампует победу за победой.

Последние три игры:

Сассуоло – Интер 0:5

Интер – Торино 2:1 (Кубок Италии)

Кремонезе – Интер 0:2

«Ювентус»

«Юве» пришел в себя после смены рулевого и вернулся в зону ЛЧ под чутким руководством Лучано Спаллетти. Небольшой срыв произошел на прошлой неделе: сперва «бьянконери» с треском вылетели из Кубка Италии (0:3 с «Аталантой»), а затем выдали дивный матч с «Лацио». «Ювентус» владел безраздельным преимуществом, но пропустил две разящие контры и получил 2:2.

Последние три игры:

Ювентус – Лацио 2:2

Аталанта – Ювентус 3:0

Парма – Ювентус 1:4

Очные встречи

Ювентус – Интер 4:3

Ювентус – Интер 1:0

Интер – Ювентус 4:4

Прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

В последние годы Дерби Италии редко дает повод заскучать. Голы сыплются как из рога изобилия, не ждем закрытого футбола и на этот раз. «Интер» и «Ювентус» не могут похвастать безгрешной обороной, в то же время у непримиримых врагов хватает огневой мощи впереди.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,78. Прогноз на счет – 2:1/2:2.