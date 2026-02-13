Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Интер» – «Ювентус»: прогноз на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.78

13 февраля 2026 10:54
Интер - Ювентус
14 февр. 2026, суббота 22:45 | Италия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют
Сделать ставку

14 февраля 2026 года в 22:45 состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии. На «Джузеппе Меацца» в Милане встретятся непримиримые враги – «Интер» и «Ювентус».

«Интер»

«Нерадзурри» на 8 очков оторвались от ближайшего преследователя («Милан», у «россонери» имеется игра в запасе) и со всей серьезностью настроены «забрать» 21-е Скудетто в своей истории. Кто-то считает, что команда Киву радостно «едет» на багаже Симоне Индзаги, но сам Кристиан не особо обращает внимание на злопыхателей. «Интер» делает свою работу и штампует победу за победой.

Последние три игры:

  • Сассуоло – Интер 0:5
  • Интер – Торино 2:1 (Кубок Италии)
  • Кремонезе – Интер 0:2

«Ювентус»

«Юве» пришел в себя после смены рулевого и вернулся в зону ЛЧ под чутким руководством Лучано Спаллетти. Небольшой срыв произошел на прошлой неделе: сперва «бьянконери» с треском вылетели из Кубка Италии (0:3 с «Аталантой»), а затем выдали дивный матч с «Лацио». «Ювентус» владел безраздельным преимуществом, но пропустил две разящие контры и получил 2:2.

Последние три игры:

  • Ювентус – Лацио 2:2
  • Аталанта – Ювентус 3:0
  • Парма – Ювентус 1:4

Очные встречи

  • Ювентус – Интер 4:3
  • Ювентус – Интер 1:0
  • Интер – Ювентус 4:4

Прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

В последние годы Дерби Италии редко дает повод заскучать. Голы сыплются как из рога изобилия, не ждем закрытого футбола и на этот раз. «Интер» и «Ювентус» не могут похвастать безгрешной обороной, в то же время у непримиримых врагов хватает огневой мощи впереди.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,78. Прогноз на счет – 2:1/2:2.

1.78
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Ювентус Интер
Другие прогнозы
16.02.2026
19:00
1.63
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Шарджа - Насаф
Фора «Аль-Шарджи» (-1)
16.02.2026
19:00
3.15
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
Тотал меньше 2.5 голов
16.02.2026
20:00
1.90
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша - Карагюмрюк
Победа «Касымпаши»
16.02.2026
21:15
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта - Аль-Духаиль
Обе забьют – ДА
16.02.2026
21:15
2.25
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Хиляль - Аль-Вахда
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
16.02.2026
23:00
1.55
Испания. Примера, 24 тур
Жирона - Барселона
Обе забьют – ДА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 