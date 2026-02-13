14 февраля в 23-м туре Эредивизи «Гронинген» примет «Утрехт». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но находящихся в разном психологическом состоянии. Хозяева проиграли 3 матча подряд и испытывают проблемы в атаке, гости имеют колоссальное историческое преимущество в гостевых встречах и стабильно забивают.
«Гронинген»
Хозяева переживают кризис результатов, проиграв 3 последних матча в Эредивизи. Команда демонстрирует серьезные проблемы в атаке: всего 0.80 забитого гола в среднем за последние 5 игр. Оборона «Гронингена» также нестабильна (1.20 пропуска в среднем). Единственный позитивный фактор – победа над «Утрехтом» в первом круге (1:0). Историческая статистика против гостей удручает: «Гронинген» не может обыграть «Утрехт» дома на протяжении 7 матчей.
«Утрехт»
Гости находятся в неплохой форме, не проигрывая в 5 из 7 последних выездных матчей Эредивизи. Важнейшее психологическое преимущество – «Утрехт» не проигрывает «Гронингену» в гостях на протяжении 7 последних встреч. Команда стабильно забивает (1.20 гола в среднем), но оборона остается проблемой: пропуски в 9 последних матчах (1.60 в среднем). В прошлом туре «Утрехт» уверенно обыграл НЕК (3:1).
Факты о командах:
«Гронинген»
- 3 поражения подряд в Эредивизи.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
- Пропускает в 3 последних матчах (1.20 в среднем).
- Не может обыграть «Утрехт» дома в 7 последних встречах.
- 8-е место в турнире (31 очко).
«Утрехт»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.
- Не проигрывает «Гронингену» в гостях в 7 последних встречах.
- Пропускает в 9 последних матчах (1.60 в среднем).
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
- 10-е место в турнире (27 очков).
Прогноз на матч «Гронинген» – «Утрехт»
«Гронинген» находится в кризисе, практически не забивает и не может обыграть «Утрехт» дома на протяжении многих лет. Гости, напротив, чувствуют себя уверенно на выезде и традиционно удачно играют против хозяев. Учитывая историческую статистику, проблемы «Гронингена» в атаке и уверенность «Утрехта» в гостевых встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа или ничья гостей с невысокой результативностью.
Рекомендованные ставки:
- Утрехт не проиграет (Х2) – коэффициент 1.77.
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75.