15 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Сток Сити» из Чемпионшипа примет «Фулхэм» из АПЛ. Это противостояние команды, переживающей кризис и практически не забивающей, и представителя элиты, имеющего подавляющее историческое преимущество. Хозяева находятся в ужасной форме, гости регулярно пропускают, но стабильно побеждают в очных встречах.

«Сток Сити»

Хозяева переживают тяжелый период. Команда не выигрывает в 6 последних матчах и демонстрирует катастрофическую атаку: всего 2 забитых гола в последних 5 играх (0.40 в среднем). Оборона «Сток Сити» при этом нестабильна (1.20 пропуска в среднем). В Кубке Англии команда с трудом прошла «Ковентри» (1:0). Историческая статистика против «Фулхэма» удручает: 3 поражения в 3 последних очных встречах.

«Фулхэм»

«Дачники» представляют АПЛ и находятся в непростой ситуации. Команда проигрывает в 3 последних матчах и демонстрирует ужасающую оборону: пропуски в 9 последних матчах подряд и 2.00 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. Атака «Фулхэма» работает слабо (1.00 гола в среднем). Однако важнейшее психологическое преимущество – 3 победы в 3 последних очных встречах со «Сток Сити» с общим счетом 7:2.

Факты о командах:

«Сток Сити»

Не выигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

3 поражения в 3 последних очных встречах с «Фулхэмом».

Выступает в Чемпионшипе.

«Фулхэм»

3 поражения подряд.

Пропускает в 9 последних матчах (2.00 в среднем).

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Побеждает в 3 последних очных встречах со «Сток Сити».

Представляет АПЛ (12-е место).

Прогноз на матч «Сток Сити» – «Фулхэм»

Матч двух кризисных команд с разными козырями. «Сток Сити» находится в ужасной форме и практически не забивает. «Фулхэм» имеет подавляющее историческое преимущество, но их оборона разрушена. Учитывая, что гости стабильно побеждают хозяев в очных встречах и обладают классом выше, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Фулхэма» в малорезультативном матче.

