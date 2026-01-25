Введите ваш ник на сайте
«Эюпспор» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 26 января 2026 с коэффициентом 1.40

25 января 2026 10:50
Эюпспор - Бешикташ
26 янв. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку

26 января в рамках 19-го тура турецкой Суперлиги аутсайдер «Эюпспор» на своeм поле примет одного из лидеров чемпионата, «Бешикташ». Матч является классическим противостоянием первого и последнего эшелона: гости борются за попадание в зону еврокубков, в то время как хозяева ведут отчаянную борьбу за выживание. Диспропорция в классе, текущей форме и, особенно, в надeжности обороны между командами колоссальна.

«Эюпспор»

Команда находится в глубоком кризисе, занимая 17-е место с 14 очками и находясь в зоне вылета. Главная проблема «Эюпспора» – катастрофическая оборона: команда пропускает в 9 матчах подряд, всего 10 голов в последних 5 играх (2.00 в среднем за игру). Атака функционирует слабо – 4 забитых мяча за тот же период. Лучший бомбардир Умут Бозок (4 гола) не может вытянуть команду. Ничья с «Коньяспором» (1:1) – редкое достижение в череде поражений.

«Бешикташ»

Команда демонстрирует чемпионскую форму, находясь на 5-й позиции с 32 очками и не проигрывая 7 матчей подряд. «Бешикташ» впечатляет своей сбалансированностью: мощная атака (9 голов в 5 матчах) сочетается с одной из лучших оборон в лиге – всего 2 пропущенных гола за тот же период (0.40 в среднем за игру). Нападающий Тэмми Абрахам (13 голов) гарантирует результативность. Победа над «Кайсериспором» (1:0) – очередное подтверждение стабильности.

Факты о командах:

«Эюпспор»

  • Без побед 4 матча подряд в чемпионате.
  • Пропускает в 12 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 туров).
  • Проиграл «Бешикташу» в 5 последних очных встречах.

«Бешикташ»

  • 5 побед подряд во всех турнирах.
  • Не пропускает в 4 из 5 последних матчей.
  • Забивает в 17 последних матчах.
  • Имеет лучшую оборону среди данных команд (0.40 пропуска в среднем).

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Бешикташ»

Исход матча предопределeн. «Бешикташ» является безоговорочным фаворитом, демонстрируя идеальную синергию атаки и обороны. Слабая, постоянно пробиваемая оборона «Эюпспора» станет лeгкой добычей для отлаженных атак гостей во главе с Абрахамом. История личных встреч, где «Бешикташ» неизменно побеждает, лишь усиливает его статус. Единственный вопрос – формат победы. Учитывая, что «Бешикташ» крайне редко пропускает (0.40 в среднем), а «Эюпспор» с трудом забивает (0.80 в среднем), вероятность гола хозяев выглядит минимальной. Вероятнее всего, «Бешикташ» одержит уверенную победу, возможно, даже не пропустив. Основная ставка – на чистую победу гостей, которая отражает всю диспропорцию сил. Для более высокого коэффициента можно рассмотреть вариант с тоталом, учитывая мощь атаки «Бешикташа» и слабость обороны «Эюпспора».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.40
  • ИТБ 2 (Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше) 1.5 – коэффициент 1.75

1.40
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Бешикташ Эюпспор
18+
