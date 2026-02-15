16 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Жирона» примет «Барселону» в каталонском дерби. Это противостояние середняка, переживающего кризис, и гранда, борющегося за чемпионство. Хозяева имеют неплохую оборону, но не могут выиграть в 3 последних матчах, гости обладают лучшей атакой лиги и стабильно побеждают в очных встречах.

«Жирона»

Хозяева занимают 14-е место и находятся в кризисе результатов, не выигрывая в 3 последних матчах. При этом оборона «Жироны» выглядит относительно надежно – всего 0.60 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). Историческая статистика против «Барселоны» неоднозначна: в последних сезонах были и сенсационные победы (4:2), но в 3 последних очных встречах «Жирона» уступила.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» находятся в отличной форме и ведут борьбу за чемпионство. Команда одержала 3 победы подряд в Ла Лиге и обладает лучшей атакой турнира – 63 гола в 23 матчах (2.74 в среднем). Ферран Торрес с 16 голами – лидер атак. «Барселона» забивает в 17 последних матчах чемпионата подряд (2.40 гола в среднем за последние 5 игр). Психологическое преимущество над «Жироной» подавляющее: 3 победы в 3 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Жирона»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает «Барселоне» в 5 последних очных встречах.

14-е место в турнире (26 очков).

«Барселона»

3 победы подряд в Ла Лиге.

Лучшая атака турнира (63 гола, 2.74 в среднем).

Забивает в 17 последних матчах (2.40 в среднем).

Побеждает «Жирону» в 3 последних очных встречах.

2-е место в турнире (58 очков).

Прогноз на матч «Жирона» – «Барселона»

«Барселона» находится в отличной форме и обладает лучшей атакой лиги. «Жирона» при всех стараниях и неплохой обороне не может похвастать результатами и стабильностью. Учитывая, что хозяева исторически умеют забивать «Барселоне», но гости традиционно побеждают в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей с разницей в 1-2 мяча и голами обеих команд.

Рекомендованные ставки: