«Жирона» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.55

15 февраля 2026 9:39
Жирона - Барселона
16 февр. 2026, понедельник 23:00 | Испания. Примера, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

16 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Жирона» примет «Барселону» в каталонском дерби. Это противостояние середняка, переживающего кризис, и гранда, борющегося за чемпионство. Хозяева имеют неплохую оборону, но не могут выиграть в 3 последних матчах, гости обладают лучшей атакой лиги и стабильно побеждают в очных встречах.

«Жирона»

Хозяева занимают 14-е место и находятся в кризисе результатов, не выигрывая в 3 последних матчах. При этом оборона «Жироны» выглядит относительно надежно – всего 0.60 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). Историческая статистика против «Барселоны» неоднозначна: в последних сезонах были и сенсационные победы (4:2), но в 3 последних очных встречах «Жирона» уступила.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» находятся в отличной форме и ведут борьбу за чемпионство. Команда одержала 3 победы подряд в Ла Лиге и обладает лучшей атакой турнира – 63 гола в 23 матчах (2.74 в среднем). Ферран Торрес с 16 голами – лидер атак. «Барселона» забивает в 17 последних матчах чемпионата подряд (2.40 гола в среднем за последние 5 игр). Психологическое преимущество над «Жироной» подавляющее: 3 победы в 3 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Жирона»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Забивает «Барселоне» в 5 последних очных встречах.
  • 14-е место в турнире (26 очков).

«Барселона»

  • 3 победы подряд в Ла Лиге.
  • Лучшая атака турнира (63 гола, 2.74 в среднем).
  • Забивает в 17 последних матчах (2.40 в среднем).
  • Побеждает «Жирону» в 3 последних очных встречах.
  • 2-е место в турнире (58 очков).

Прогноз на матч «Жирона» – «Барселона»

«Барселона» находится в отличной форме и обладает лучшей атакой лиги. «Жирона» при всех стараниях и неплохой обороне не может похвастать результатами и стабильностью. Учитывая, что хозяева исторически умеют забивать «Барселоне», но гости традиционно побеждают в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей с разницей в 1-2 мяча и голами обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.55.

1.55
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Барселона Жирона
18+
  • Читайте нас: 