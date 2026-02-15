Введите ваш ник на сайте
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

15 февраля 2026 13:54
Аль-Шорта - Аль-Духаиль
16 февр. 2026, понедельник 21:15 | Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

16 февраля в 8-м туре Лиги чемпионов Азии Элита иракская «Аль-Шорта» примет катарский «Аль-Духайль». Это противостояние аутсайдера, который не может выиграть в турнире, и команды, претендующей на выход из группы. Хозяева стабильно забивают, но имеют ужасную статистику в ЛЧА, гости также регулярно забивают, но и пропускают в каждом матче.

«Аль-Шорта»

Иракский клуб занимает предпоследнее, 11-е место в группе и переживает тяжелый турнирный кризис. Команда не может выиграть в 7 последних матчах Лиги чемпионов и пропускает в 7 подряд. При этом в последних 5 играх во всех турнирах «Аль-Шорта» демонстрирует неплохую форму: 1.40 забитого и 0.80 пропущенного гола в среднем. Команда забивает в 10 последних матчах подряд, что говорит о стабильности в атаке.

«Аль-Духайль»

Катарский гранд занимает 7-е место и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Команда стабильно забивает в 8 последних матчах ЛЧА подряд (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Адиль Булебина с 10 голами – лидер атак. Однако оборона «Аль-Духайля» нестабильна: пропуски в 8 последних матчах турнира (0.80 в среднем). Гости не проигрывают в 6 из 8 последних матчей и имеют класс выше соперника.

Факты о командах:

«Аль-Шорта»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах ЛЧА.
  • Пропускает в 7 последних матчах ЛЧА.
  • Забивает в 10 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 11-е место в группе (2 очка).

«Аль-Духайль»

  • Забивает в 8 последних матчах ЛЧА (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 8 последних матчах ЛЧА (0.80 в среднем).
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • 7-е место в группе (8 очков).

Прогноз на матч «Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»

Матч двух команд с похожей статистикой: обе стабильно забивают, но и регулярно пропускают. «Аль-Духайль» имеет класс выше и борется за выход из группы, что дает им дополнительную мотивацию. «Аль-Шорта» уже потеряла шансы на плей-офф, но играет дома и будет стремиться порадовать болельщиков. Учитывая, что обе команды забивают, но гости имеют преимущество в классе, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аль-Духайля» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.65.
  • Победа «Аль-Духайля» – коэффициент 1.70.

1.85
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Духаиль Аль-Шорта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
18+
  • Читайте нас: 